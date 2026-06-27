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Resumen

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Aunque solo representa el 2% del peso corporal, el cerebro consume cerca del 20% de la energía que utilizamos al día. Es uno de los órganos más demandantes del cuerpo.
Aunque solo representa el 2% del peso corporal, el cerebro consume cerca del 20% de la energía que utilizamos al día. Es uno de los órganos más demandantes del cuerpo.
/ urbazon
Por Maca Bustamante

Todos hemos tenido uno de esos días en los que entramos a una habitación y olvidamos a qué íbamos. O releemos el mismo párrafo tres veces. O no encontramos las llaves que llevamos en la mano. O intentamos concentrarnos en una tarea simple y el cerebro parece estar funcionando con una señal de Wi-Fi muy débil. Y aunque solemos culpar al estrés, a la edad o a la falta de café, pocas veces pensamos en algo fundamental: nuestro cerebro también come.

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