Nunca habíamos sabido tanto sobre nutrición como ahora. Sabemos qué es la proteína, hablamos de fibra, antioxidantes, microbiota, omega-3. Tenemos recetas saludables en segundos, suplementos personalizados y smoothies verdes con nombre propio. Y, sin embargo, cada vez más personas viven cansadas, inflamadas, con digestiones pesadas y antojos constantes. Entonces la pregunta es inevitable: si estamos comiendo “mejor”, ¿por qué no nos sentimos mejor? La respuesta puede ser incómoda, pero profundamente liberadora: el problema no siempre está en el plato. A veces está en el estado en el que vivimos. El cuerpo no funciona solo por nutrientes: funciona por contexto. Y el contexto más poderoso es el del sistema nervioso.

Nuestro cuerpo tiene dos grandes modos de funcionamiento. El modo alerta (simpático), diseñado para sobrevivir. Y el modo calma (parasimpático), diseñado para digerir, absorber, reparar y regular. Ninguno es mejor que el otro, ambos son necesarios para poder vivir. Pero aquí algo importante: no podemos estar en ambos al mismo tiempo.

Cuando vivimos apurados, revisando correos mientras comemos, entrenando sin descanso, durmiendo poco y pensando en lo que sigue antes de terminar lo que estamos haciendo, el cuerpo interpreta que hay peligro. Y cuando hay peligro, la prioridad no es digerir una ensalada perfecta, es sobrevivir. Es en este modo de alerta, en el que pareciera que vivimos 24/7, donde se reduce la producción de ácido gástrico y enzimas digestivas, el movimiento intestinal se vuelve más lento y la absorción de nutrientes menos eficiente. Puedes estar comiendo salmón, quinua y vegetales orgánicos, pero si tu cuerpo está en estrés constante, no va a procesarlos igual.

No dormir bien ocasiona que el ciclo del malestar se repita: te da más hambre, te inflamas más, y eso vuelve a afectar tu sueño. / PeopleImages

A esto se suma el cortisol, la hormona del estrés. En pequeñas dosis, es útil y necesaria; pero crónicamente elevado, es otra historia. El cortisol alto de manera constante altera la sensibilidad a la insulina, favorece picos y caídas bruscas de glucosa, aumenta los antojos por azúcar y afecta el sueño. Y cuando dormimos mal, el ciclo se repite: más hambre, menos regulación, más inflamación. La contradicción moderna no es que comamos mal. Es que intentamos compensar un estilo de vida acelerado con un plato perfecto. Y lamento decirte que así no funciona la cosa.

Un smoothie verde no neutraliza ocho horas de tensión constante. Una dieta equilibrada no compensa dormir cinco horas por noche. La salud no es una suma matemática de “cosas buenas” que anulan el estrés. ¿Esto no significa que la alimentación no importa? Claro que no: importa, y mucho. Pero necesita un entorno fisiológico que le permita hacer su trabajo.

Por otro lado, comer en calma, sentarse, masticar, respirar profundo antes de empezar, puede ser tan relevante como elegir alimentos ricos en nutrientes. Dormir bien regula hormonas del hambre como la leptina y la grelina. Gestionar el estrés estabiliza la glucosa y mejora la digestión. Puedes tener la información correcta, pero si tu sistema nervioso está constantemente en alerta, tu cuerpo no va a responder con equilibrio.

Que los detalles no te engañen: un smoothie verde, por sano que sea, no va a resolver ocho horas de tensión en tu vida. / FG Trade Latin

Y aquí te dejo esto para que le des vuelta este fin de semana: quizás el verdadero ‘upgrade’ de bienestar no sea agregar más ‘superfoods’ o un pomo mas de vitaminas, sino preguntarte: ¿en qué estado estoy viviendo? Porque la salud no es solo lo que comes. Es el ritmo al que vives, la calidad de tu descanso, la forma en que respiras y la seguridad que siente tu sistema nervioso. Puedes comer muy sano y aun así sentirte mal si tu cuerpo nunca sale del modo alerta. A veces, el paso más revolucionario no es cambiar el menú, si no aprender a bajar las revoluciones. //