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Resumen

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Cuando tu cuerpo está todo el tiempo en modo alerta, la sensación de malestar continúa así consumas el menú más sano.
Cuando tu cuerpo está todo el tiempo en modo alerta, la sensación de malestar continúa así consumas el menú más sano.
/ JackF
Por Maca Bustamante

Nunca habíamos sabido tanto sobre nutrición como ahora. Sabemos qué es la proteína, hablamos de fibra, antioxidantes, microbiota, omega-3. Tenemos recetas saludables en segundos, suplementos personalizados y smoothies verdes con nombre propio. Y, sin embargo, cada vez más personas viven cansadas, inflamadas, con digestiones pesadas y antojos constantes. Entonces la pregunta es inevitable: si estamos comiendo “mejor”, ¿por qué no nos sentimos mejor? La respuesta puede ser incómoda, pero profundamente liberadora: el problema no siempre está en el plato. A veces está en el estado en el que vivimos. El cuerpo no funciona solo por nutrientes: funciona por contexto. Y el contexto más poderoso es el del sistema nervioso.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.