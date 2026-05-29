Si resides en California y eres beneficiario de CalFresh, seguramente sabes que desde el 1 de junio cambiaron las reglas para recibir este programa de ayuda alimentaria. Estos ajustes impactarán directamente tu presupuesto y el de muchas familias de bajos ingresos del Estado Dorado, especialmente en hogares de inmigrantes que dependen de este apoyo para cubrir su despensa mensual. En esta nota te detallamos qué cambia exactamente y cómo puedes seguir recibiendo esta versión estatal de SNAP, que cada mes deposita dinero para comprar comida mediante una tarjeta EBT.

Cabe mencionar que este cambio forma parte de una actualización de las reglas federales que endurecen los requisitos laborales y de participación para mantener la elegibilidad.

Miles de beneficiarios de CalFresh en California comenzarán a quedar fuera del programa desde este 1 de junio (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ CAMBIA DESDE EL 1 DE JUNIO EN CALFRESH?

A partir del 1 de junio de 2026, las personas que quieran seguir recibiendo CalFresh deberán cumplir con determinadas actividades laborales, educativas o de servicio comunitario.

Según el California Department of Social Services, los adultos deberán completar 80 horas mensuales de trabajo, capacitación, estudios o servicio comunitario para mantener la elegibilidad.

“Eso quiere decir que las personas que tengan entre 18 y 64 años, que no tengan un menor de 14 años en su hogar, van a tener que cumplir con 20 horas de trabajo por semana o 80 horas de trabajo al mes”, dijo Gabriela González, vocera del Departamento de Servicios Públicos Sociales del Condado de Los Ángeles, a Conexión con Telemundo 52.

Si los beneficiarios no cumplen con estos nuevos requerimientos, perderán la ayuda alimentaria desde el 1 de junio. Aunque no está dirigido a todos.

¿CUÁLES SON LAS EXCEPCIONES?

Si bien los requisitos buscan mantener la elegibilidad de los beneficiarios de CalFresh, no se pedirá a todos su cumplimiento. A continuación, los grupos de personas que están exentos.

Embarazadas

Personas con discapacidad.

Personas menores de 18 años o mayores de 64.

Padres o cuidadores de niños menores de 14 años. “Por ejemplo, un beneficiario que cuide a un niño menor de 6 años, aunque no es parte de su hogar, pero depende de él”, señaló González.

Un beneficiario que cuide a una persona con discapacidad, aunque no sea parte del hogar, pero depende de su cuidado.

Adultos sin hijos pequeños deberán completar 80 horas mensuales de trabajo, estudio o voluntariado para seguir recibiendo CalFresh (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ HACER PARA SEGUIR RECIBIENDO CALFRESH DESPUÉS DEL 1 DE JUNIO?

Lo primero que recomienda el Departamento de Servicios Públicos Sociales de Los Ángeles es verificar que tu información y datos se encuentren actualizados en el sistema, en especial tu correo, ya que ahí te llegarán las notificaciones sobre los cambios de este y otros programas. Luego revisarlo de forma continua.

Muchas veces, la gente se entera de estas nuevas reglas cuando les toca renovar CalFresh, por tanto, para evitar sorpresas es mejor desde ahora empezar con los trabajos, voluntariados o programas de capacitación para no perder sus beneficios.

“No se asusten. Muchos ya están trabajando y cumpliendo con lo solicitado. Recuerden: las familias que tienen niños menores de 13 años, no tienen que participar de los requisitos; incluso hay familias mixtas donde el adulto no tiene papeles en regla, pero sí niños elegibles, en ese caso sí recibe la ayuda para los pequeños. Ahora, si el padre opta por no participar de los requisitos, lo que se hará es rebajarle el beneficio CalFresh; por ejemplo, si son tres personas, un adulto y dos menores, solamente recibe de los menores”, precisó González.

CUIDADO CON LAS ESTAFAS

Ante estos cambios, California Department of Social Services pidió estar atentos para no caer en estafas. Recordó que cuando envía algún mensaje oficial, lo hace a través del correo y todo es texto, nunca incluyen algún enlace para darle clic.

En esa notificación de texto recomiendan ir al sitio web oficial o comunicarse con ellos directamente marcando el 866-613-3777.

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