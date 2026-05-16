Sales a correr y, de repente, tu intestino decide que ese es el momento para manifestarse. Hinchazón, urgencia de ir al baño o esa sensación incómoda de que todo se mueve más de la cuenta. Bienvenidos al combo menos glamoroso del ‘running’: la digestión en movimiento. Aquí te explico qué pasa con tu sistema digestivo cuando corres.

Primero, lo básico: cuando corres, tu cuerpo prioriza. La sangre se va a los músculos, al corazón y a los pulmones para sostener el esfuerzo. ¿Y el sistema digestivo? Pasa a segundo plano. Entonces, a menor flujo sanguíneo, la digestión es menos eficiente. Resultado: lo que comiste puede quedarse “a medio camino”, fermentar más de lo normal y generar gases, hinchazón o malestar.

Segundo, el impacto mecánico. Cada zancada es un pequeño rebote. Ese movimiento constante estimula el intestino y puede acelerar el tránsito intestinal. Algo así como un masaje constante a tus intestinos. Por eso no es raro sentir urgencia de ir al baño, especialmente en carreras largas o intensas. Tu cuerpo no es dramático: está reaccionando a estímulos reales.

Tercero, el sistema nervioso. Correr, sobre todo si estás nervioso por una carrera, activa el modo alerta. Y cuando el cuerpo percibe estrés, la digestión no es prioridad. Esto a su vez puede alterar la motilidad intestinal: en algunas personas se acelera (hola, baño urgente), y en otras se frena (hola, pesadez).

Y cuarto, la comida. Sí, lo que comes antes de correr importa… y mucho. Por eso siempre hablo de entrenar la nutrición. Así como preparas tu ritmo, la frecuencia cardíaca, las zapatillas, el combustible que le metes a tu cuerpo también debería de entrenarse.

Algunos errores clásicos:

Fibra en exceso antes de correr (frutas, avena, legumbres): saludable, sí, ideal ‘pre-run’, pero no siempre.

Grasas: enlentecen la digestión y pueden generar pesadez.

Lácteos: si eres sensible, son capaces de jugarte en contra.

Edulcorantes y polioles (chicles, productos “light”): fermentan y producen gases.

Geles mal tolerados o probados por primera vez el día de carrera (error de ‘rookie’).

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de comer antes de correr? Tampoco.

Si estás nervioso por la carrera, tu cuerpo percibe estrés y la digestión deja de ser una prioridad. Es recomendable que entrenes también tu calma y estado de ánimo. / Liubomyr Vorona

Aquí entra el concepto clave: entrenar el intestino. Así como entrenas piernas y pulmones, tu sistema digestivo también se adapta. Comer antes de algunos entrenamientos ayuda a que el cuerpo se acostumbre a digerir en movimiento. Probar geles, bebidas deportivas o snacks en tus fondos largos es parte del entrenamiento, no un detalle menor.

Te dejo algunos ajustes prácticos que te pueden ayudar:

Cuida el ‘timing’: idealmente come 2–3 horas antes de correr.

Elige una fácil digestión: carbohidratos simples y, si toleras, algo de proteína ligera.

Reduce la fibra y la grasa ‘pre-run’: sobre todo, si sueles tener molestias.

Hidrátate bien: pero evita sobrecargar justo antes de salir.

Ten una rutina previa: entrenar el horario del baño también es real.

Correr es un estrés físico: como todo estrés, el cuerpo necesita adaptarse. No se trata de tener un intestino perfecto, sino uno que entienda lo que le estás pidiendo. Porque cuando logras esa coordinación entre energía, digestión y movimiento, no solo corres mejor, sino que te sientes mejor corriendo.//