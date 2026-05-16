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Resumen

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Cuando corres, los pequeños rebotes de tu cuerpo estimulan el intestino y aceleran su tránsito. Hidratarte bien, pero evitar la sobrecarga, puede serte de gran ayuda.
Cuando corres, los pequeños rebotes de tu cuerpo estimulan el intestino y aceleran su tránsito. Hidratarte bien, pero evitar la sobrecarga, puede serte de gran ayuda.
/ Obradovic
Por Maca Bustamante

Sales a correr y, de repente, tu intestino decide que ese es el momento para manifestarse. Hinchazón, urgencia de ir al baño o esa sensación incómoda de que todo se mueve más de la cuenta. Bienvenidos al combo menos glamoroso del ‘running’: la digestión en movimiento. Aquí te explico qué pasa con tu sistema digestivo cuando corres.

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