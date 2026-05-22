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Los profesionales de excelencia que el Perú pierde

“¿Sabemos cuántos becarios están actualmente adscritos a centros universitarios en el extranjero como docentes o investigadores?“.

    Sheyla Salazar Fernández
    Por

    Directora de Programas Internacionales de la Universidad de Piura

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    "Nuestro programa de becas en el país es relativamente nuevo, necesita fortalecerse y lograr que empresas y entidades estatales incorporen a esos profesionales capacitados". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Nuestro programa de becas en el país es relativamente nuevo, necesita fortalecerse y lograr que empresas y entidades estatales incorporen a esos profesionales capacitados". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El fracaso de la Beca Bicentenario no es una falla de los becarios, sino la consecuencia previsible de financiar estudios de clase mundial sin construir políticas o incentivos que aseguren su retorno al país.

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