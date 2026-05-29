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Julio Velarde y el valor de la estabilidad

“Reconocer la labor de Julio Velarde no es solo rendir homenaje a una persona, sino reafirmar un modelo de gestión pública que el país debe preservar”.

    Alejandro Garland
    Por

    Presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco)

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    "Desde el 2006, el país ha tenido diez presidentes de la República. En ese mismo período, el BCRP ha mantenido una conducción firme, técnica y autónoma". Fotos: Joel Alonzo/GEC
    "Desde el 2006, el país ha tenido diez presidentes de la República. En ese mismo período, el BCRP ha mantenido una conducción firme, técnica y autónoma". Fotos: Joel Alonzo/GEC
    / JOEL ALONZO

    En el Perú, donde la inestabilidad política y la precariedad institucional han sido constantes, la continuidad y la excelencia en la gestión pública son excepciones que merecen ser destacadas. La trayectoria de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es, sin duda, una de ellas.

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