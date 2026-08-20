La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) concedió la distinción de Profesor Honorario al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, en virtud de su destacada trayectoria profesional y su contribución a la estabilidad macroeconómica del país en los últimos años.

Durante la ceremonia, se destacó que Velarde, al frente del BCR, condujo eficientemente la política monetaria del Perú además de ayudar a fortalecer la institucionalidad y el manejo técnico en la institución, lo que le ha valido ser reconocido local e internacionalmente.

En su discurso de agradecimiento, Velarde afirmó que los logros en materia de estabilidad monetaria corresponden al equipo del Banco, además de tener ahora un marco jurídico que ayudó mucho, el respeto a la autonomía y el compromiso de los Gobiernos de no prestarse nunca más del BCR.

Agregó que en los últimos años no ha habido presión política en la institución, a diferencia de otros países, como Brasil y Colombia, donde sus mandatarios atacaban a los presidentes de sus bancos centrales.

Tras destacar que tenemos el período de inflación más baja de los últimos 150 años, Velarde afirmó que tener una única tarea, que es la estabilidad de precios, ayuda bastante, a diferencia de otros bancos centrales, sobre todo en países desarrollados, que tienen múltiples objetivos.