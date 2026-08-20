En su discurso de agradecimiento, Velarde afirmó que los logros en materia de estabilidad monetaria corresponden al equipo del Banco, además de tener ahora un marco jurídico que ayudó mucho. Foto: GEC.
En su discurso de agradecimiento, Velarde afirmó que los logros en materia de estabilidad monetaria corresponden al equipo del Banco, además de tener ahora un marco jurídico que ayudó mucho. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) concedió la distinción de Profesor Honorario al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, en virtud de su destacada trayectoria profesional y su contribución a la estabilidad macroeconómica del país en los últimos años.

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