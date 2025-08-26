La carrera de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) se convirtió en el primer programa de esta especialidad de América Latina en obtener la acreditación National Architectural Accrediting Board (NAAB), la única agencia en los EE. UU. autorizada para acreditar programas de esta carrera. Esta agencia forma parte del Canberra Accord, un acuerdo internacional que abre las puertas a los egresados a países como México, Canadá, Hong Kong, Taiwán, Japón, Corea, China y Sudáfrica.

Actualmente, solo cuatro programas fuera de Estados Unidos cuentan con esta distinción, y la UPC es la primera y única universidad en América Latina. La acreditación NAAB es considerada una de las más exigentes en su ámbito y constituye un referente global en la formación profesional de arquitectos.

De acuerdo con el decano de la Facultad de Arquitectura de la UPC, Miguel Cruchaga, este reconocimiento es resultado de un trabajo conjunto entre docentes, estudiantes y autoridades. “El proceso incluyó la revisión detallada de diversos aspectos del programa, como el plan de estudios, la infraestructura, el equipo docente y los resultados de aprendizaje. Ha sido un camino largo que ha involucrado a toda la comunidad académica”, explicó.

Esta acreditación facilita el licenciamiento profesional en todo Estados Unidos y habilita a los egresados para postular a oportunidades laborales en firmas de arquitectura internacionales o consultoras globales, donde se exige formación con validación internacional.

“La acreditación NAAB representa un hito trascendental para la Facultad de Arquitectura de la UPC. La cultura de mejora permanente ha sido siempre parte de nuestra esencia y nos ha permitido crecer, innovar y superar desafíos. Este reconocimiento consolida un momento clave en el que el compromiso con la calidad y la excelencia académica seguirá guiando cada uno de nuestros pasos”, indicó Cruchaga.

