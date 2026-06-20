Creatividad Empresarial, premio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) que reconoce la innovación de diversas instituciones en el país, celebra su trigésima edición este 2026, tras recibir más de 8.400 candidaturas y convocar a 3.800 empresas e instituciones a lo largo de los años. Milagros Morgan, rectora de la institución educativa, comenta a El Comercio lo que se avecina.

Celebran 30 años del premio Creatividad Empresarial este 2026 y, en todo este período, han otorgado más de 730 galardones a las diversas compañías que han postulado. ¿Cómo miden el impacto de este reconocimiento a la fecha?

Como señalas, hemos entregado ya 736 premios a iniciativas que han transformado a empresas, industrias y entidades del gobierno. Lo medimos a través del impacto que han tenido todas estas iniciativas ganadoras tanto en los negocios como a nivel social, por cómo transforman la vida de las personas. Vemos que, a lo largo de estos 30 años, ya tenemos más de 8.400 candidaturas. No se trata solo de los ganadores y los finalistas, sino de crear ese espíritu, esa cultura de estar siempre innovando, haciendo cosas distintas, mejorando y midiendo, sobre todo, si la innovación o el cambio que hemos introducido —sea en la empresa, la entidad pública o cualquier institución que participa en Creatividad Empresarial— realmente se ha logrado y se ha podido medir. También hemos convocado cerca de 3.800 empresas e instituciones de distintos sectores.

La clave está en el seguimiento y medición del impacto de las iniciativas que tienen las compañías e instituciones. Para ustedes, ¿qué es lo más importante cuando consideran las distintas postulaciones a Creatividad Empresarial?

Cuando se evalúan las candidaturas, el 50% de la puntuación tiene que ver con la idea, con lo innovador y con lo creativo; y el otro 50% tiene que ver con el impacto y el resultado final. Evaluando las distintas categorías, observamos cómo se va comportando la sociedad, cómo avanzan las instituciones, a qué rubros se les da mayor importancia, y observamos, incluso, las tendencias tecnológicas. Las categorías que hemos ido creando y renovando a lo largo de los años nos han permitido seguir esa tendencia. Están, por ejemplo, las categorías sobre gestión con propósito (ESG) como evidencia de ello, donde se integran los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Cada día vemos que en las empresas hay mayor interés por demostrar el valor que tienen en la sociedad, y creo que eso es importante.

Milagros Morgan, rectora de la UPC. El premio Creatividad Empresarial ha recibido más de 8.400 candidaturas, ha convocado a 3.800 empresas e instituciones y ha otorgado 736 premios a iniciativas que han generado impacto en distintos sectores. Fotos: Julio Reaño/GEC / JULIO REAÑO

Hoy el seguimiento de estándares ESG ya no solo es un diferencial, sino casi un requisito para muchas compañías. ¿Qué otras tendencias resaltan en estos últimos años entre los postulantes a Creatividad Empresarial?

Podría citar tres elementos. El primero es la sostenibilidad como parte de la misión de una institución, empresa, iniciativa civil o del Estado; eso es claramente una tendencia. Lo segundo son las transformaciones tecnológicas y digitales; hay mucho de eso en la mayoría de categorías. Y lo tercero es la innovación con impacto social. Las empresas no están viendo solamente cómo las iniciativas innovadoras y creativas generan valor para sus accionistas, sino también cómo lo que hacen puede cambiar vidas. Hay empresas que, por ejemplo, colaboran con comunidades de sus zonas en los procesos de extracción de materias primas, dando trabajo a más personas e impulsando la preservación del entorno. Hay mucho énfasis en eso, y nos da mucha alegría.

El premio está abierto tanto al sector público como al privado y a distintos tamaños de empresas. ¿Cuáles son las que más resaltan en los últimos años?, ¿en qué rubros aún hay oportunidades de crecimiento?

Yo resalto la categoría de transformación digital y tecnología, que es una de las más fuertes, así como la de educación. También están gestión con propósito de buen gobierno corporativo, gestión con propósito de impacto ambiental, gestión pública, y salud y bienestar. Hay muchos temas relacionados con salud y bienestar; con empresas que se preocupan por la calidad de vida de su personal, más allá de la productividad o satisfacción en el trabajo. Ven la gestión humana más allá de la persona que ocupa un pusto laboral, mirando también su entorno, su familia y su comunidad. También vemos categorías como servicios financieros, banca y seguros, que se van acercando a poblaciones desatendidas, que pueden estar en lugares muy remotos, y que desarrollan servicios específicos para esas comunidades, incluso en idiomas nativos.

¿Qué tan descentralizado está el premio de Creatividad Empresarial en la actualidad?, ¿hay más empresas de provincias postulando?

Sí. Notamos dos aspectos. Primero, más empresas ubicadas en provincias o con operaciones en provincias; y, segundo, muchas iniciativas que conectan a distintas zonas del Perú. Hemos visto servicios descentralizados y empresas o instituciones que, si bien pueden tener la base de su operación en una determinada ciudad, a partir de las capacidades de sus zonas, usan la tecnología para llegar a otros lugares más alejados.

La inteligencia artificial (IA) ha cobrado especial relevancia en todo lo relacionado a avances tecnológicos. ¿Qué tan de cerca evalúan la presencia de este elemento en las innovaciones que postulan, y cuánto varía por sectores?

La IA está ayudando mucho a la personalización del servicio, a identificar patrones, identificar tendencias y a agilizar algunos procesos. Avizoramos que las candidaturas que se están presentando para la edición 2026, que coincide con nuestros 30 años, van a tener esos componentes. Lo vemos en el mercado laboral y en los servicios y productos que nosotros mismos consumimos, así que creemos que va a tener una relevancia importante.

De archivo: la gala de Creatividad Empresarial en el 2019.

Un concepto muy presente para la UPC es el de innovación. ¿Consideran que Creatividad Empresarial ha sido un motor de cambio para que las instituciones y empresas privadas continúen innovando?

Definitivamente sí. Por un lado, vemos que muchas empresas participan en el premio de manera reiterativa y sostenida a lo largo de varios años. En ocasiones hemos visto empresas que no han ganado, pero fueron finalistas, y que al año siguiente se vuelven a presentar y siguen mejorando. Entonces, se nota que ya hay una cultura inserta en la forma de operar de las instituciones. Era lo que queríamos desde el inicio: que Creatividad Empresarial sea un espacio de fomento a la creatividad y a la innovación, lo que conecta perfectamente con nuestra misión institucional de formar líderes íntegros, innovadores y con visión global, para que transformen el Perú. Nuestra misión está muy asociada a eso.

Luego de otorgar un premio, ¿qué seguimiento hacen de las iniciativas que se presentan y de su impacto?

Una vez que las empresas ganan o quedan finalistas, hacen reuniones, lo difunden y nos cuentan sus historias. Muchas veces invitamos, en los foros que tenemos en la universidad, a representantes de las empresas ganadoras, para que los alumnos vean cómo siguieron ese proceso. Hay una vinculación muy interesante con los ganadores. Hay casos de estudio que se han trabajado con aquellas empresas que lo han decidido, porque es una opción de cada empresa que su caso sea publicado.

¿Podría destacar algunos ganadores del premio?

Yape, por ejemplo, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y ha ganado en distintas ediciones. También se hacen presentes Recidar; Fundación Romero, con las becas del Grupo Romero; Grupo Inca, con la ‘Sustainable Alpaca Network’; entre otros.

/ Alonso Ventura

Hoy en el Perú tenemos a un sector público muy golpeado por la inestabilidad política. Aún así, es un actor con mucha presencia en Creatividad Empresarial. ¿Qué casos podría destacar de los que hemos visto pasar por el premio en estos últimos 30 años?

Ha habido muchísimos casos. En los últimos años están el hospital de emergencias Villa El Salvador, con “La última llamada”; el MTC, con el proyecto de canon por cobrtura; y el Banco de la Nación, con el proyecto de implementación de agentes en zonas remotas. Recuerdo también que el Banco de la Nación lanzó un chatbot con inteligencia artificial en quechua, dirigido a un grupo de población que no tenía acceso, y que ha tenido un gran beneficio. Uno de los elementos de la creatividad y de la innovación es cómo llevo a personas una forma distinta de acceder a un servicio. Ahí está lo creativo, lo distinto y lo que tiene impacto.

¿Qué desafíos encuentran hoy para seguir impulsando la creatividad e innovación desde distintos sectores, en un contexto en el que avances tecnológicos como la IA o la búsqueda de ‘shortcuts’ han llevado a que el foco esté en la eficiencia y la mejora de resultados?

Hace poco estuve en una charla del director de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, quien hablaba sobre la curiosidad como capacidad y como habilidad humana de descubrir; de tener esa sensación de “¿qué puedo hacer diferente?” y de entender la problemática. Eso es inherente al ser humano. [...] Esa capacidad humana de curiosidad, de ir más allá, es lo que queremos resaltar en Creatividad Empresarial. Este expositor nos hablaba, por ejemplo, de cuán relevante sigue siendo hoy el método científico. Entonces, la IA puede ayudar a las áreas de generación de productos de las empresas a encontrar elementos que les ayuden a explicar o resolver alguna situación que de repente nosotros tardaríamos más en entender, pero la pregunta la tienen las personas.

Es decir, se trata de ver a la IA como un acelerador de innovación.

Es un acelerador, y por eso resalto el tema de la curiosidad. Creo que la capacidad humana de ir siempre más allá es clave. Nuestra creatividad no se va a perder porque aún tenemos mucho por resolver en el Perú. Y queremos que Creatividad Empresarial sea ese espacio que, junto con todo el proceso formativo en la universidad, provoque esa curiosidad.

Hay un riesgo que señalaba este expositor: el proceso de aprendizaje de una persona requiere de ciertas etapas. Si tú no desarrollas tu curiosidad y tu capacidad de asombro, y usas la inteligencia artificial sin esa capacidad, estás saltando etapas que son inherentes al ser humano. Pero ese riesgo se compensa y supera trabajando en las personas; en la capacidad que tenemos de crear.

Milagros Morgan, rectora de la UPC. El premio Creatividad Empresarial ha recibido más de 8.400 candidaturas, ha convocado a 3.800 empresas e instituciones y ha otorgado 736 premios a iniciativas que han generado impacto en distintos sectores. Fotos: Julio Reaño/GEC / JULIO REAÑO

Las inscripciones para Creatividad Empresarial este año se cierran el 8 de setiembre. ¿Cómo avanzan los registros?

Lo que nos dice el equipo es que las postulaciones están superando las expectativas que teníamos para este año e incluso son superiores a las del año pasado. Estamos contentos porque vamos bien. Hay empresas que se toman su tiempo para asegurarse de hacer una buena postulación, porque luego ese expediente va a los comités técnicos. Esos comités revisan, verifican y contrastan lo presentado. La empresa tiene que ser muy sólida en su postulación, como en cualquier concurso donde hay criterios y bases claras.

¿Qué novedades se aproximan para esta trigésima edición?

Tenemos 19 categorías y dos premios. Un premio que sí puedo mencionar es el “Premio al trayecto de innovación empresarial”, para reconocer a empresas que a lo largo de los 30 años han participado en Creatividad Empresarial. Es un premio que considera a los ganadores anteriores. También está el Gran Premio a la Creatividad Empresarial 2026, que es parte de lo que siempre ofrecemos, y hay una novedad interesante: vamos a lanzar el Índice de Innovación Ciudadana junto con Ipsos.

¿De qué va este índice?

La idea es poder saber cómo avanzamos en innovación localmente: qué tan innovadores somos, qué brechas tenemos y qué podemos impulsar desde la educación. Y no hablo solo de educación superior, sino desde el inicio; la curiosidad, por ejemplo, se forma desde la casa, desde que somos pequeñitos.

¿Cuándo se revela este índice?

Va a ser antes de la premiación, y nos servirá para analizar qué tan innovadores somos, qué brechas tenemos y qué podemos impulsar desde la educación.