Resumen

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Creatividad Empresarial, premio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) que reconoce la innovación de diversas instituciones en el país, celebra su trigésima edición este 2026, tras recibir más de 8.400 candidaturas y convocar a 3.800 empresas e instituciones a lo largo de los años. Milagros Morgan, rectora de la institución educativa, comenta a El Comercio lo que se avecina.

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Entrevista