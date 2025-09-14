“No es tan común que existan proyectos específicos sobre gestión de riesgos de desastres”

El trabajo de prevención ante posibles riesgos naturales o emergencias en el país es un punto que requiere de la colaboración del sector privado y público. Así, el proyecto Municipios Resilientes viene colaborando en mejorar la gestión presupuestal de distintas jurisdicciones para estar preparados ante eventos como el Fenómeno de El Niño (FEN), sequías, incendios forestales, entre otros. Carlos Rueda, presidente ejecutivo de Escuela R, y Angélica Zevallos, gerente de Portafolio de Es Hoy, asociaciones a cargo del proyecto, conversaron con El Comercio sobre esta propuesta que recibió en el 2024 el premio de Creatividad Empresarial en la categoría Gestión con Propósito - Buen Gobierno Corporativo del sector privado.

¿Cómo nace el proyecto de Municipios Resilientes y en qué consiste?

Carlos Rueda (CR): Hubo el ciclón Yaku en el verano del 2023, que afectó a muchos gobiernos municipales. En el Perú hay casi 1.900 municipalidades, todas con nuevas gestiones porque las elecciones fueron un año anterior. El ciclón afectó casi un tercio del país y fue una alerta de lo que podría ser el Fenómeno de El Niño (FEN) del 2023-2024. Ante esa alerta, el gobierno decreta en emergencia a casi 850 municipalidades y se liberan casi S/8.000 millones para municipios.

Se venía esta amenaza y existían los recursos. Entonces, había la posibilidad de ayudarlos a prepararse ante el FEN. Municipios Resilientes es un programa que nace para preparar a los gestores municipales y a las municipalidades para tener un plan de acción ante el FEN en primera etapa.

¿Qué retos trajo esto? ¿Hubo complicaciones al ser un trabajo de dos asociaciones?

CR: Las dos asociaciones somos del sector privado. Tenemos en común una preocupación del privado por la población y la resiliencia del país, fortaleciendo al sector público, quien finalmente es el responsable de los recursos. Por ser sector privado fue más fácil la capacidad y flexibilidad para innovar. Innovamos en metodología, en el plan ofrecido a las municipalidades y en el modelo, que nos permitió llegar a 140 municipios. Hubiera sido difícil dentro del sector público reaccionar rápido, con una metodología ágil y también muy basada en el Internet.

Finalmente, se la entregamos al sector público para que pueda multiplicar los efectos, a través de sus propios presupuestos. Hemos fluido muy bien ambas organizaciones, al punto que estamos en nuestro tercer año de colaboración en este tipo de proyectos de gestión de riesgo de desastres.

Angélica Zevallos (AC): El primer proyecto que tuvo EsHoy fue en la pandemia, que ayudamos al Estado con el proceso de vacunación y eso nos dio chances de estar siempre atentos a contribuir con contextos o situaciones más coyunturales. Este frente temático está más asociado con la gestión de riesgos de desastres. Se nos presenta la oportunidad de trabajar en alianza con Escuela R y lo consideramos un aliado estratégico, además implementador del proyecto. Nosotros asumimos otros roles como movilizar recursos y la capacidad de sacar adelante el proyecto. Es más un trabajo de apoyar con la incidencia, la generación de evidencia, la medición de impacto y también con la visibilidad.

¿Qué resultados se han obtenido con este proyecto?

CR: Municipios Resilientes empezó como un programa de corto plazo. No llegó el FEN y pudimos continuar no solo en un trabajo reactivo, sino en uno poco más preventivo. Pasamos a una segunda etapa, donde ayudamos a 10 municipalidades de Piura a que construyan sus planes de prevención. Se llamaba plan de contingencia, plan de prevención y reducción de riesgos de desastres.

Ante esa experiencia, quedó un modelo de colaboración público-privada a nivel descentralizado que funcionaba. Llevamos esta experiencia al siguiente nivel: gobiernos regionales y no solo [riesgos] del FEN, inundaciones y huaicos, sino también sequías, incendios forestales y otros riesgos. Trabajamos con 13 gobiernos regionales y seis municipalidades en la elaboración de ideas para proyectos de gestión de riesgos de desastres. Eso fue una segunda etapa y ahora estamos en una tercera etapa con el gobierno central. La Gestión de Riesgos de Desastres está a cargo del Ministerio de Defensa, que tiene al Indeci, que es más reactivo, y el Cenepred, más preventivo.

Tenemos un convenio con el Cenepred para transferirle toda esta metodología que hemos desarrollado.

¿Cómo estos resultados se reflejan en la ejecución presupuestal?

CR: Para dar un ejemplo, las 10 municipalidades de Piura en el 2022, antes del programa recibían alrededor de S/4 millones a través de presupuesto público y ejecutaban alrededor del 73% de su presupuesto. Con la alerta del FEN, se les dio presupuesto por S/45 millones. Con Municipios Resilientes llegaron a ejecutar el 93% de ese monto. Aparentemente es solo un número económico, pero detrás de eso existen capacidades desarrolladas en cada municipalidad para que puedan entender el territorio, proponer actividades y ejecutar acciones concretas para que se lleven a cabo. Esa capacidad queda en el Estado descentralizado.

¿A cuántas municipalidades se han alcanzado?

CR: A 140 municipalidades y 13 gobiernos regionales en todo el Perú. Ahora todo es multirriesgo.

¿Qué dificultades han observado en este proceso de ayudar a los municipios?

CR: Dos en particular. Uno, el presupuesto del Perú está 76% descentralizado, pero cuando hablas con los gestores sienten que todavía tienen que venir a Lima a pedir [el dinero] o hay algo dentro de la idiosincrasia de las autoridades regionales o municipales que aún no se dan cuenta que tienen en sus manos el poder y las soluciones . El éxito de este programa, además de lo técnico, es empoderarlos en su psicología, que se den cuenta que el Perú ya no está en Lima. Eso es una limitante.

Una segunda limitante que enfrentamos es establecer lazos de confianza, pero creo que lo estamos haciendo bien entre el sector público y el privado. Que confiemos es un capital natural que nos permite colaborar y lograr resultados escalables.

AZ: Hay otro reto adicional, en el Perú no estamos acostumbrados a pensar en la prevención. Pensar en prevención en el Perú ante una emergencia, siendo un país con tanto riesgo es algo que nos cuesta mucho. Hay muchos actores que podrían asumir un rol más proactivo en la prevención y hacer que estos proyectos que impulsamos tengan más llegada, puedan ser más grandes o escalables. Normalmente reaccionamos cuando la emergencia ya está hecha y termina siendo sumamente costos para el país. Eso podría evitarse a futuro.

¿Cómo reaccionaron recibir el premio de creatividad empresarial?

CR: Tengo una historia con el FEN como persona. Nací en el FEN de 1982, fui voluntariado en El Niño del 2008 y del 2017. Cuando recibimos el premio, fue gratificante ver cómo esa relación personal que había tenido con El Niño se pudo convertir en motivación y en algo que termine ayudando. Han sido más de 100 personas apoyando en esto entre facilitadores, voluntarios. Es una red de casi 400 gestores públicos involucrados.

AZ: Ser reconocidos también nos da fuerza de que podemos hacer más visible la agenda de prevención, porque no es tan común que existan proyectos específicos sobre gestión de riesgos de desastres. El hecho de tener la vitrina de creatividad empresarial nos da ‘chance’ de compartirlo con más fuerza a otros actores, poder motivarlos a que se sumen a este equipo y que tiene cada vez más posibilidad de aumentar su escala.