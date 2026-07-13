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Resumen

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Milagros Morgan, rectora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), analiza la creatividad para transformar el Perú
Milagros Morgan, rectora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), analiza la creatividad para transformar el Perú
Por Milagros Morgan

La creatividad suele asociarse con ideas disruptivas, tecnología o grandes cambios, pero empieza de una manera más simple al apelar a nuestra curiosidad, mirar una situación desde otro ángulo y atrevernos a hacer las cosas de un modo distinto.

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