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Resumen

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El Proyecto Siete Regiones prevé abastecer de gas natural a Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Ucayali y Junín. (Foto: GEC)
El Proyecto Siete Regiones prevé abastecer de gas natural a Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Ucayali y Junín. (Foto: GEC)
Por Redacción Economía

Durante su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el Congreso de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció algunas de las principales prioridades del gobierno de Keiko Fujimori.

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