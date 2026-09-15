El Ministerio de Energía y Minas (Minem) retomará la iniciativa del gobierno de José Balcázar para construir una planta de regasificación en la costa de Lima o Ica. Esto, a fin de “darle mayor seguridad energética al país ante cualquier eventualidad que podamos tener de roturas del ducto de TGP”, señaló el titular del sector, Guillermo Shinno, ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

La idea, explicó el funcionario, es tener una planta que pueda regasificar gas natural líquido (GNL) importado “en caso sea necesario ante una gran emergencia”.

Detalló que se trataría de una instalación con gran capacidad de almacenamiento para poder importar gas natural, “como lo hacen otros países que tienen almacenamiento para, por lo menos 15 días o tres semanas, ante cualquier eventualidad que tengamos”.

Cabe recordar que el gobierno de José Balcázar propuso esta iniciativa como una medida preventiva frente a emergencias como la ocurrida en el ducto de TGP, en marzo pasado, la cual tuvo al país sin gas durante trece largos días.

La idea fue olvidada rápidamente y no se hizo nada, sin embargo, está siendo retomada por el gobierno de Keiko Fujimori.

De acuerdo a especialistas consultados por Día1, el proyecto podría ser iniciado e inaugurado en la presente administración pues puede ser planificado y construido en un lapso de tres a cuatro años.

La rotura del ducto de TGP en marzo de 2026 dejó a Lima y gran parte del Perú sin gas natural durante trece días.

“Este debe ser uno de los proyectos de hidrocarburos prioritarios [en seguridad energética] para el Perú en el mediano y largo plazo en el país”, señaló Freddy Morales, presidente del Instituto Peruano de Ingenieros de Gas, Petróleo y Energía (IPGPE).

Gasoductos

En esa línea, el Minem ha propuesto relanzar el gasoducto hacia el sur del país (SIT Gas) y también un gasoducto hacia el norte, para poder llevar el gas natural “a casi todos los peruanos en planificación con ProInversión”, indicó Shinno.

Entre tanto, el funcionario señaló que el Ejecutivo viene avanzando en el desarrollo de un gasoducto intrarregional para transportar el gas de Camisea a la ciudad Imperial.

“Yo entiendo que en el último trimestre de este año ProInversion debe dar la buena pro para que se construya esa infraestructura hacia el Cusco”, manifestó.

Refirió que también está por salir este año el anhelado proyecto Siete Regiones, que llevará el gas natural a 15 ciudades de la sierra y la selva central bajo un sistema mixto de transporte, en camiones y gasoductos (uno en Ayacucho y otro en Pucallpa).

Se trata, dijo, de un proyecto que aún requiere la firma de una adenda para que Cálidda extienda su contrato de distribución de gas natural en Lima por diez años más. A cambio, remarcó que las regiones se beneficiarán con una tarifa de gas barata, igual que el de la Metrópoli.

Cusco recibirá gas a través de un gasoducto cuya licitación será lanzada a fines de este año.

Esto, a cambio de un subsidio que pagarán los clientes de la región Lima.

“Yo creo que hoy en día le toca a Lima subvencionar y subsidiar al resto del país porque es la única región que se ha beneficiado del gas de Camisea [en estos 22 años] y tiene que devolver ese beneficio para que los demás compatriotas puedan tener este recurso con los mismos precios y tarifas”, expresó.

Finalmente, el funcionario indicó que el Gobierno ha tomado la decisión de retirar a Petro-Perú de la administración temporal de la concesión de gas del sur del Perú (Arequipa, Moquegua y Tacna).

“La idea es que ProInversión pueda licitarla y pueda otorgar a un privado la distribución del gas natural”, finalizó.