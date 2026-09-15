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El Minem retoma la iniciativa para construir una planta regasificadora en el litoral de Lima o Ica.
El Minem retoma la iniciativa para construir una planta regasificadora en el litoral de Lima o Ica.
Por Juan Saldarriaga

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) retomará la iniciativa del gobierno de José Balcázar para construir una planta de regasificación en la costa de Lima o Ica. Esto, a fin de “darle mayor seguridad energética al país ante cualquier eventualidad que podamos tener de roturas del ducto de TGP”, señaló el titular del sector, Guillermo Shinno, ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

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