Al cierre, el dólar registró una caída de 0,06%. (Foto: AFP)
Al cierre, el dólar registró una caída de 0,06%. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,3700, con una caída de 0,06% frente al cierre previo de S/3,3720, pese al fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de elevar su tasa de interés. Durante la mañana, el tipo de cambio mantuvo una trayectoria a la baja por ofertas puntuales del sector corporativo e institucional, antes de estabilizarse tras conocerse la decisión en Estados Unidos.

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