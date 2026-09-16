El precio del dólar cerró la sesión en S/3,3700, con una caída de 0,06% frente al cierre previo de S/3,3720, pese al fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de elevar su tasa de interés. Durante la mañana, el tipo de cambio mantuvo una trayectoria a la baja por ofertas puntuales del sector corporativo e institucional, antes de estabilizarse tras conocerse la decisión en Estados Unidos.

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“La Fed elevó por unanimidad su tasa de referencia en 25 puntos básicos, llevando el rango objetivo a 3,75% - 4,00%, en línea con las expectativas. Además, elevó su previsión de inflación PCE para 2026 de 3,6% a 3,7% y revisó su proyección de crecimiento del PBI de 2,2% a 2,3%, mientras el dot plot mantiene una trayectoria de tasas relativamente elevada”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Tras el anuncio, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó hacia los 99,98 puntos (+0,33%), mientras el rendimiento del Treasury a 10 años se mantuvo cerca del 5%. En las materias primas, el petróleo retrocedió: el WTI cayó 3,06% hasta US$102,26 y el Brent un 2,76% hasta US$106,77. El cobre cerró prácticamente estable (+0,05%), mientras el oro avanzó 0,38% hasta US 4,309.31 por onza.

En el mercado local, la oferta de dólares de corporativos y exportadores limitó el impacto del fortalecimiento global de la divisa estadounidense sobre el USD/PEN. El Banco Central de Reserva (BCR) colocó Depósitos Overnight por S/4.122.8 millones, a una tasa promedio de 4,25%, y subastó CDV BCRP a seis meses por S/300 millones, en una jornada en la que vencieron S/ 700 millones en Swaps Cambiarios de Compra.

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“El tono más restrictivo de la Fed mantiene un sesgo de soporte para el dólar en las próximas sesiones, aunque la dinámica de la oferta local continuará siendo un factor relevante para el USD/PEN”, agregó Huayta. Durante la jornada se negociaron US$241.2 millones y el tipo de cambio fluctuó entre S/3,363 y S/3,370.

Por su parte, Allisson Pérez, trader de divisas en Renta4 SAB, indicó que durante la jornada el dólar se mantuvo ligeramente a la baja. La oferta estuvo impulsada por el BCR, tras el vencimiento de Swaps Cambiarios Venta por S/700 millones, llevando al tipo de cambio a un mínimo de S/3,3630 y un máximo de S/3,3700. Además, en el mercado se negociaron US$241 millones, a un precio promedio de S/3,3651.