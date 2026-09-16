Latam Airlines Perú informó que, en el marco de un contexto desafiante para la industria, se ha visto en la necesidad de cancelar sus operaciones Lima–Montego Bay (Jamaica) y Lima–Antofagasta (Chile) a partir del 1 de abril de 2027.

De acuerdo con la aerolínea, las condiciones actuales y factores externos como el incremento del precio de combustible y la TUUA de conexión internacional han hecho inviable la continuidad de ambas rutas.

“Latam ha impulsado estas conexiones con el propósito de ampliar las alternativas de viaje para los peruanos y fortalecer la conectividad de Lima como HUB. Sin embargo, las condiciones actuales y factores externos han hecho inviable su continuidad, algunos de ellos el incremento del precio del combustible y la TUUA de conexión internacional”, indicó la aerolínea en un comunicado.

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Además, informó que los pasajeros que cuenten con reserva en vuelos afectados por esta decisión serán contactados y notificados de manera proactiva en las próximas semanas para informales sobre las alternativas disponibles para sus viajes de acuerdo con las políticas comerciales definidas para esta situación.

Adicionalmente, podrán gestionar las opciones de cambio, devolución y/o protección en la sección “Mis Viajes” en la app o la web de Latam.

“Lamentamos los inconvenientes que esta decisión pueda generar en los planes de nuestros pasajeros y agradecemos su comprensión. Latam reafirma su compromiso con el desarrollo de la aviación en la región, evaluando constantemente nuevas oportunidades de red para ofrecer la mejor propuesta de valor a sus clientes”, concluyó la aerolínea.