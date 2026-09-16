Latam informó que los pasajeros que cuenten con reserva en vuelos afectados por esta decisión serán contactados y notificados de manera proactiva en las próximas semanas para informales sobre las alternativas disponibles para sus viajes. (Foto: Archivo)
Latam informó que los pasajeros que cuenten con reserva en vuelos afectados por esta decisión serán contactados y notificados de manera proactiva en las próximas semanas para informales sobre las alternativas disponibles para sus viajes. (Foto: Archivo)
Por Redacción EC

Latam Airlines Perú informó que, en el marco de un contexto desafiante para la industria, se ha visto en la necesidad de cancelar sus operaciones Lima–Montego Bay (Jamaica) y Lima–Antofagasta (Chile) a partir del 1 de abril de 2027.

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