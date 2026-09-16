icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Renzo Salazar/ Archivo GEC)
(Foto: Renzo Salazar/ Archivo GEC)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > RENZO SALAZAR
Por Christian Silva

Para el 2025, la tasa de informalidad de micro y pequeñas empresas (mypes) formales en el país aún es mayor frente al periodo prepandemia, de acuerdo con la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).