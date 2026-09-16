Para el 2025, la tasa de informalidad de micro y pequeñas empresas (mypes) formales en el país aún es mayor frente al periodo prepandemia, de acuerdo con la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Es así que la tasa de informalidad de mypes fue de 86,5% el año pasado, por encima del 83,8% del 2019, sostuvo Daniel Najarro, economista senior de ComexPerú. Esto es una diferencia de 179.223 mypes entre ambos años.

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En la presentación del estudio ‘Desempeño anual de las mype y capacidad para formalizarse’, elaborado por ComexPerú, Najarro indicó que el ritmo de crecimiento en mypes ha sido menor que en medianas y grandes empresas.

Es así que las ventas totales de las mypes representaron el 13,7% del PBI en el 2025, cifra menor a la del 2024 (14,1%) y a la del 2019 (19,5%).

Mayor informalidad en comercio

Como explicó el especialista, el cierre de locales y retroceso en la formalización se ha concentrado en el sector comercio. En 2025, habían 2 millones de mypes en dicho sector y se tuvo una pérdida de 100.000 mypes frente al 2019, así como un aumento en la tasa de informalidad de 4,5 puntos porcentuales, llegando al 85,6%.

Además, las ventas anuales de las empresas de comercio, que en el 2025 registraron unos S/74.694 millones, cayeron en S/593 millones frente al 2019, agregó.

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Najarro recordó que este sector, que agrupa a negocios, bodegas o emprendimientos en puerta de calle, afronta actualmente la problemática de la inseguridad ciudadana y están expuestos a las extorsiones y el cobro de cupos.

“La inseguridad ha marcado una figura bastante peyorativa y con mayor afectación a los negocios de menor escala del sector comercio”, apuntó, y precisó que este no es el único factor que explica la pérdida de mypes formales.

Por otra parte, comentó que en el sector de servicios hubo una caída de 78.770 mypes formales entre el 2019 y el 2025, lo que significó un aumento de la informalidad en 2,7 puntos porcentuales. Pese a ello, aumentaron las ventas de las empresas de este sector en S/11.070 millones en el mismo periodo.

En el caso de empresas de producción, frente al periodo prepandemia hubo un aumento de 49.205 mypes formales y un incremento de ventas en S/1.753 millones.

Además… Najarro recordó que el 99,5% de empresas en el país en el 2025 eran mypes. En el 2019, la cifra era 99,6%.

Situación y salarios

De acuerdo con el estudio de ComexPerú, el 51,1% de mypes cuenta con un local propio para el desarrollo de sus negocios.

Según Najarro, el hecho de contar con un local propio -no un espacio improvisado- es el punto de partida para la formalización y crecimiento de las empresas. La carencia de estos locales desincentiva la capacidad de los emprendimientos para realizar inversiones, añadió.

Najarro también sostuvo que el Índice de Capacidad Formal (ICF), elaborado por ComexPerú, muestra un puntaje de 24,8 en el 2025 para las mypes. Este nivel se mantiene frente al 2024 y es menor al 2015 (25,3).

Este índice muestra la capacidad de las empresas para formalizarse, midiendo sus prácticas contables, las condiciones de sus locales, los accesos a servicios básicos y las características de los empleos.

“No hubo ninguna clase de progreso en que las mypes tengan un espacio destinado a la operación de sus negocios. Eso es importante, porque mientras la mype no tenga un espacio físico establecido para el negocio, propio o alquilado, las inversiones posteriores como implementar maquinarias, equipos, Internet, luz y otros temas se ven limitados. Esas inversiones que se dejan de hacer son pérdidas en el largo plazo”, expresó.

Por otro lado, el gremio indicó que el 92,1% de trabajadores de las mypes no cuenta con un sueldo fijo y solo el 22,9% lleva un registro contable.

El nivel de trabajadores sin sueldo fijo es mayor en el sector comercio, con un 95,5%, mientras que en los de producción es de un 75,7%.

“Esa figura se concentra sobre todo en el sector informal. En el formal vemos que es una proporción sumamente minoritaria. Una vez que eres formal, una de las primeras obligaciones es que tengas a tus trabajadores en planilla e inmediatamente ellos pasan a tener un sueldo fijo definido o una variable fija”, apuntó el experto.

En el sector informal, sostuvo, ocurre que los trabajadores perciben ingresos que no son fijos debido a que varía el flujo de ventas y ganancias en las mypes, aspecto que dificulta el registro de los empleados en la planilla electrónica.

Asimismo, Najarro indicó que la gran mayoría de personal en las mypes trabaja menos de 40 horas semanales.

Así, durante la conferencia, ComexPerú propuso la adecuación de la regulación de las jornadas parciales para que no se considere un límite de 4 horas diarias, sino que se pueda optar por un bolso de 24 horas semanales.

Najarro también propuso que, respecto al salario mínimo, se debería establecer un monto mínimo referencial por horas.

En búsqueda de la formalización, el economista agregó que debe haber una fiscalización preventiva y no punitiva, donde haya un acompañamiento del Estado, un asesoramiento y en el que se presenten opciones de correcciones para las mypes.

En las propuestas del gremio también está considerar un promedio de ventas mensuales de las mypes en el Régimen Único Simplificado (RUS) y no mantener un tope mensual en el monto de ventas. Ello se debe, explicó Najarro, a que si las mypes superan en un determinado mes el límite establecido, pasan inmediatamente a otra categoría.

Añadió que otro planteamiento es reconocer que haya una mayor vigencia para los certificados de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones (Itse), y en donde pueda haber una opción de fiscalización o de monitoreo posterior.