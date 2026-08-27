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La IA en la bodega

“Las facultades legislativas que el gobierno solicitará en breve han dado en el clavo clarísimamente: mejorar la formalización de las mypes siempre es una prioridad”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    26 de febrero del 2016. Hace 10 años. El 57% de las mypes espera buena campaña escolar este año.
    26 de febrero del 2016. Hace 10 años. El 57% de las mypes espera buena campaña escolar este año.

    Las mypes no necesitan un máster en inteligencia artificial (IA) ni un robot que atienda la caja para dar el gran salto de productividad que varios opinantes ya han predicho en el Perú. Necesitan algo menos glamoroso y más útil: vender mejor, perder menos tiempo y cometer menos errores. Y si la IA ayuda en eso efectivamente, ya tendríamos entonces una política de productividad de nueva era.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.