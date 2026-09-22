Apple anunció la llegada de Tap to Pay en iPhone al mercado peruano, herramienta que permitirá que los comercios acepten pagos sin contacto directamente desde uno de sus dispositivos, sin necesidad de utilizar un terminal de pago adicional.

Apple amplía su presencia en el mercado de pagos digitales de América Latina. La compañía anunció que estará disponible desde hoy en Perú, además de Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Panamá.

En el caso peruano, la tecnología estará disponible mediante SumUp, plataforma de cobros que integrará Tap to Pay en su aplicación para iOS. Así, los comerciantes podrán utilizar un iPhone compatible para recibir pagos con tarjetas de débito y crédito sin contacto, Apple Pay y otras billeteras digitales, sin tener que adquirir una terminal de pago específica para realizar la transacción.

¿Cómo funciona Tap to Pay en iPhone?

El proceso busca ser similar al de un pago sin contacto convencional, donde el establecimiento debe contar con un iPhone Xs o un modelo posterior, actualizado a la última versión de iOS, además de una aplicación compatible con Tap to Pay. Al momento de pagar, el cliente acerca su tarjeta sin contacto, iPhone, Apple Watch o billetera digital al teléfono del negocio.

La operación se realiza mediante NFC, la tecnología de comunicación inalámbrica que permite intercambiar información entre dispositivos situados a corta distancia. Una vez que el cliente acerca el medio de pago al iPhone, la transacción se procesa a través de la plataforma habilitada.

Apple señala que la solución es compatible con tarjetas sin contacto de redes como American Express, Mastercard y Visa, aunque algunas tarjetas podrían no ser aceptadas y pueden existir límites para determinadas transacciones.

Una de las diferencias frente a los sistemas tradicionales es que no se necesita hardware adicional. El comercio no tiene que contar con un POS o una terminal física independiente para recibir este tipo de pagos. El iPhone cumple esa función junto con la aplicación de la plataforma de cobros. Esto permite, por ejemplo, que un negocio pueda aceptar pagos desde distintos puntos de atención o que un trabajador independiente pueda cobrar mientras se desplaza.

¿Qué papel tendrá SumUp en el Perú?

Para que Tap to Pay pueda utilizarse, Apple trabaja con plataformas de cobro y desarrolladores que incorporan la tecnología en sus aplicaciones. En Perú, SumUp será el socio anunciado por Apple para ofrecer esta funcionalidad.

La llegada de esta modalidad también se produce en un momento en que los pagos digitales tienen una presencia cada vez mayor en las operaciones cotidianas. Para los pequeños comercios y trabajadores independientes, el modelo puede reducir la necesidad de incorporar dispositivos adicionales y permitir que un teléfono compatible concentre parte de las funciones necesarias para concretar una venta. La utilidad dependerá, en cada caso, de las condiciones y servicios ofrecidos por la plataforma de cobro.

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