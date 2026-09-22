Apple anunció que Tap to Pay está disponible en Perú y se podrá utilizar en los iPhone para realizar pagos sin necesidad de una terminal de pago adicional. (Foto: EFE)
Apple anunció que Tap to Pay está disponible en Perú y se podrá utilizar en los iPhone para realizar pagos sin necesidad de una terminal de pago adicional. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Apple anunció la llegada de Tap to Pay en iPhone al mercado peruano, herramienta que permitirá que los comercios acepten pagos sin contacto directamente desde uno de sus dispositivos, sin necesidad de utilizar un terminal de pago adicional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.