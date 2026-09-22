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Resumen

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La Reserva Federal elevó su tasa en 0,25 puntos porcentuales, al rango de 3,75% a 4%, en su primer incremento desde julio del 2023. (Foto: Reuters)
La Reserva Federal elevó su tasa en 0,25 puntos porcentuales, al rango de 3,75% a 4%, en su primer incremento desde julio del 2023. (Foto: Reuters)
Por Melissa Rodríguez Enciso

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó el miércoles 16 de setiembre su tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales, al rango de 3,75% a 4%. La decisión podría hacer más lento el descenso del dólar en el Perú y elevar el costo del financiamiento en esa moneda, señalaron especialistas consultados por El Comercio.

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