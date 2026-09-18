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Éste era Kevin Warsh

“Lo más importante de todo lo que dijo Warsh fue que piensa abandonar la ‘forward guidance’ u orientación futura”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Foto: Aaron Schwartz / AFP
    Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Foto: Aaron Schwartz / AFP
    / AARON SCHWARTZ

    Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal o Fed, como se suele abreviar, ha dado una muestra de independencia del poder político subiendo “la” tasa de interés. La tasa de la que hablamos es la tasa a la que los bancos pueden prestarse unos a otros el encaje que guardan en la Fed; su aumento repercute luego en las tasas que los bancos cobran a sus clientes. Antes de ser designado para el cargo, Warsh había sido ambiguo al respecto, sabiendo que el presidente Trump no quería que subiera. Pero hace tres semanas, desde Jackson Hole, le anunció entre líneas que lo iba a hacer: “una buena política monetaria ayuda a prosperar a las familias y negocios”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.