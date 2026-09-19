El desafío de la próxima generación minera

Un reporte de Wood Mackenzie sobre la seguridad de la cadena de suministro del cobre estima que, hacia el 2035, la demanda de este metal crecerá en 50%.

A finales de junio se celebró en Lima la edición 27 del World Mining Congress 2026, con un foco claro en debatir el futuro de la minería global. Hace algunos días, representantes de empresas mineras de todo el continente se reunieron en la décima edición de Expomina. ¿Qué papel está llamado a jugar el Perú en la transición energética mundial y, sobre todo, estamos preparados para asumirlo? A priori, sabemos que el cobre nos coloca en una posición privilegiada. Sin embargo, tener el recurso no garantiza aprovechar la oportunidad.

La tecnología está transformando la minería con una rapidez notable. La ciencia de datos y la IA ya forman parte de esta evolución. La academia busca responder a esta demanda muchas veces en otros países pese a que se podría hallar aquí. Hablar del futuro y tecnología remite a prestar atención al componente humano, pues este no puede quedar relegado. Los jóvenes tendrán que tomar la posta y prepararse para el largo plazo de la industria minera. En ese sentido, espacios como el V Congreso OMA, desarrollado en el marco de Expomina, adquieren especial valor al reunir a más de 100 jóvenes de América del Sur para prepararse frente a los desafíos que vienen.

En suma, estamos viviendo el siguiente paso de la minería global. La tecnología podrá marcar el ritmo, pero seremos los jóvenes quienes tendrán que sostenerlo. El Perú tiene los recursos; el desafío será contar con una generación preparada para convertirlos en oportunidades y bienestar para quienes más lo necesitan.