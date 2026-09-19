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El desafío de la próxima generación minera

“La tecnología podrá marcar el ritmo, pero seremos los jóvenes quienes tendrán que sostenerlo”.

    Jhordan Vásquez Loayza
    Por

    Estudiante de Ingeniería Mecánica en la PUCP

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Un reporte de Wood Mackenzie sobre la seguridad de la cadena de suministro del cobre estima que, hacia el 2035, la demanda de este metal crecerá en 50%.

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