Conexión sin algoritmo

Una herramienta puede responder con empatía sin sentirla. Recuerda nuestras preferencias, adapta su lenguaje a nuestro estilo y está disponible a cualquier hora. Puede incluso decirnos aquello que necesitamos escuchar o creemos necesitar.

Pero no nos confundamos: no nos conoce, no nos aprecia ni se preocupa por nosotros. Y está bien que así sea.

La inteligencia artificial es una de las herramientas más poderosas que hemos incorporado a nuestra vida cotidiana. Nos ayuda a investigar, ordenar datos, explorar escenarios, traducir con mayor precisión, programar, aprender y optimizar muchas tareas. Vivimos ya en un mundo con IA, y sería tan ingenuo ignorarla como imprudente usarla sin criterio.

¿Qué ocurre, sin embargo, cuando confundimos una respuesta convincente con juicio, disponibilidad permanente con compañía y personalización con una relación? No es una cuestión menor. Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, ha pedido que se reduzca el ritmo con el que aumentan las capacidades de los modelos. Su planteamiento incluye evaluadores independientes, coordinación entre empresas y cooperación internacional. Más allá de que se compartan todas sus previsiones, su advertencia merece atención: las capacidades no deberían avanzar más rápido que nuestros mecanismos de seguridad, supervisión y responsabilidad. Quienes construyen estas tecnologías buscan ampliar sus límites; a la sociedad le corresponde decidir cuáles no deben cruzar.

En la educación superior, desde mi responsabilidad al frente de una universidad, el desafío dejó de ser hace tiempo enseñar solamente a utilizar bien la inteligencia artificial. Un estudiante aprenderá pronto a formular un buen prompt, resumir un documento o apoyarse en la IA para resolver una tarea. El verdadero reto es prepararlo para cuestionar una respuesta, contrastar fuentes, reconocer qué decisiones no debe delegar y comprender cuándo necesita conversar con otra persona, porque hay aprendizajes que solo nacen de ese encuentro.

Dialogar con alguien que piensa distinto nos obliga a explicar mejor una idea y, a veces, a reformularla. Un profesor puede descubrir en la expresión de un estudiante que algo no ha sido comprendido. Un colega aporta no solo información situada en un contexto, sino experiencia, sensibilidad e intuición adquirida. Estas relaciones no funcionan únicamente porque intercambiamos información. Funcionan porque existen la confianza, la responsabilidad y también el desacuerdo, ese espacio fértil desde el cual podemos construir una síntesis.

Quizá la gran paradoja de nuestro tiempo sea disponer de un instrumento de capacidad, aparentemente ilimitada, para conectarnos con el conocimiento y que, a la vez, nunca haya sido tan necesario recordar qué significa conectarnos entre personas.

Por eso, la interacción humana adquiere un valor especial. Una reunión de trabajo, un reencuentro de graduados, la celebración de un logro o incluso compartir un café pueden parecer momentos cotidianos, pero nos recuerdan algo esencial: las relaciones se construyen con tiempo, presencia compartida y escucha. La tecnología puede enriquecer esos vínculos, acercar a quienes están lejos y abrir nuevas posibilidades de colaboración. Lo que no puede hacer es sustituir la reciprocidad, el cuidado y la responsabilidad que corresponden a las personas.

La IA puede ser una extraordinaria herramienta. No necesita ni debe convertirse en nuestra amiga. Para eso, nos tenemos los unos a los otros.