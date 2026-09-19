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Conexión sin algoritmo

“La inteligencia artificial puede ser una extraordinaria herramienta. No necesita ni debe convertirse en nuestra amiga. Para eso, nos tenemos los unos a los otros”.

    Patricia Stuart
    Por

    Rectora de la Universidad de Lima

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Preocupación ante los retos de la inteligencia artificial. Ilustración: El Comercio
    Preocupación ante los retos de la inteligencia artificial. Ilustración: El Comercio

    Una herramienta puede responder con empatía sin sentirla. Recuerda nuestras preferencias, adapta su lenguaje a nuestro estilo y está disponible a cualquier hora. Puede incluso decirnos aquello que necesitamos escuchar o creemos necesitar.

    Conforme a los criterios de

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.