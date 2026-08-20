La decisión fue adoptada por la 2da Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Foto: Andina.
La decisión fue adoptada por la 2da Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de acción popular presentada por la Confederación Nacional de Trabajadores de Contrato Administrativo de Servicio del Perú (Confecas Perú) contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por la gradualidad establecidas para el pago de CTS y gratificaciones de los trabajadores CAS.

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