En el Perú, el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) fue creado en 2008 mediante el Decreto Legislativo n.º 1057, con el objetivo de regular la contratación de personal que presta servicios al Estado bajo condiciones específicas. Este régimen contempla el cumplimiento de horarios, metas y lineamientos establecidos por cada entidad pública. A pesar de que inicialmente fue concebido como una modalidad transitoria con derechos más restringidos frente a otros empleados, el régimen CAS fue incorporando beneficios y modificaciones legales que reconocen su naturaleza como una relación laboral especial. Sin embargo, en los últimos días, muchos trabajadores CAS se han visto sorprendidos por los nuevos lineamientos que establecen el cese de funciones al cumplir los 70 años de edad. Frente a ello, el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) anunció los criterios para la aplicación de esta medida que es de cumplimiento obligatorio en todas las entidades públicas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICE SERVIR SOBRE EL CESE DE FUNCIONES PARA LOS TRABAJADORES CAS DE 70 AÑOS?

A través del Informe Técnico n.° 000009-2026-DPGSC, el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil informó que se aprobó los criterios para la aplicación del límite de edad de 70 años a los trabajadores del régimen CAS, la cual es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público. Es decir, estos trabajadores que ya habían cumplido 70 años al 20 de julio de 2026 podrán continuar laborando hasta el 31 de diciembre de ese mismo año o quienes hayan cumplido años en esa fecha también podrán solicitar permanecer en el cargo hasta fin de año. No obstante, si deciden cesar antes de lo establecido, deberán comunicar su decisión a la entidad en la que prestan servicios. Por último, la medida señala que los empleados del régimen CAS con contratos temporales solo podrán continuar laborando después de cumplir los 70 años mientras su contrato o la adenda correspondiente se mantengan vigentes, conforme comparte el diario El Peruano.

¿QUÉ ENTIDADES PÚBLICAS EMPEZARON A PAGAR LA GRATIFICACIÓN A LOS TRABAJADORES CAS POR FIESTAS PATRIAS?

Mientras los trabajadores CAS se mantienen a la espera del pago del 100 % de la gratificación por Fiestas Patrias 2026, las organizaciones sindicales oficiales mantienen reuniones con las principales autoridades para hacer efectivo esta medida. Sin embargo, de acuerdo con el medio Infobae, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que cumplió con el pago del beneficio económico al personal contratado bajo el régimen CAS, según lo dispuesto en la Ley n.° 32563 y su respectivo reglamento.

Eso no es todo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) también anunció que, con el objetivo de respetar los derechos de los trabajadores del sector público y el fortalecimiento de las condiciones laborales, se hizo efectivo el depósito del aguinaldo. Es importante recordar que, según la Ley n.° 32563, las gratificaciones y la CTS del personal CAS se otorgarán de forma gradual. Es decir, en 2026, la gratificación equivale al 10 % de la remuneración mensual y aumentará progresivamente hasta llegar al 100 % en 2030. Por lo tanto, hasta el momento, más empleados continúan a la espera de su depósito, conforme comparte Infobae.