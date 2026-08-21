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El Perú todavía tiene tiempo de adoptar bien la IA

“La diferencia competitiva de los próximos años va a estar en otra parte: en qué tan bien una empresa logra que su gente siga pensando por cuenta propia mientras usa la IA a diario”.

    Gonzalo Montón
    Por

    Partner de BCG X

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Durante los últimos dos años, casi todo el discurso corporativo sobre inteligencia artificial giró en torno a la productividad: horas ahorradas, tareas automatizadas, licencias activadas. Casi nadie preguntó qué pasa con las habilidades de la gente que usa esas herramientas todos los días.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.