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Proceso de momificación en una estampa británica impresa a fines del s. XIX.
Proceso de momificación en una estampa británica impresa a fines del s. XIX.
/ Classic Illustrations
Por Alonso Cueto

Una momia egipcia de dos mil años acaba de aparecer aferrada a un fragmento en papiro de “La Iliada”. Los científicos de la Universidad de Barcelona descubrieron en un sitio fúnebre llamado Oxyrhynchus, al sur de El Cairo, que alguien decidió llevarse a la tumba no el “Libro de los muertos” o el “Libro de la respiración”, que los ayudaba a sobrevivir en el mundo del más allá, sino una obra que hablaba del coraje, el valor y la lealtad. El lenguaje vigoroso y musical en el que estaba escrito era el mejor compañero: la “cólera funesta” de Aquiles, Ulises que le devuelve a Criseida a su padre, la inocente muerte de Patroclo, Héctor despidiéndose de su esposa, la esbelta y corajuda Andromaca que con sus “ojos claros” ve arrastrarse el cadáver de su marido, el duelo entre Paris y Menelao cuando Afrodita manda la nube salvadora, la “aurora con sus dedos rosados”, la petición final de Priamo que “besa las manos homicidas” del verdugo de su hijo.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.