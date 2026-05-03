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La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una de las más grandes del continente. (Foto: Getty Images)
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una de las más grandes del continente. (Foto: Getty Images)
/ Ricardo Ceppi
Por Alonso Cueto

La soledad de actividades como escribir y leer se compensa con las ferias de libros. No es de extrañar que la de Buenos Aires, que acabo de visitar, ocupe un lugar destacado. El culto a la lectura es parte de los barrios de la ciudad. De cada cien mil habitantes hay 25 librerías, con un total de 450. Según el Foro de Ciudades Culturales, esta cifra supera a la de Berlín, Ámsterdam y Madrid.

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