El Comercio y la Cátedra Vargas Llosa firman un convenio: unidos por las letras y el periodismo

“Cuando vi el anuncio de su regreso al centro histórico, pensé que podíamos emprender juntos una aventura cultural”, comenta Raúl Tola, actual director de la Cátedra Vargas Llosa, sobre el acuerdo recientemente firmado con El Comercio. La alianza surge con la intención de unir esfuerzos en torno a la promoción de la literatura, el pensamiento crítico y el periodismo cultural en el mundo hispano. Desde su fundación, la Cátedra nació con el propósito de fomentar la creación literaria contemporánea, la defensa del idioma español y la difusión de la obra del Nobel peruano, objetivos que hoy comparte con este Diario.

El encuentro que marcó el inicio de esta colaboración se llevó a cabo la tarde del viernes en la sede histórica de El Comercio, hoy concebida como un espacio cultural y de diálogo en el corazón del Centro de Lima. En la reunión participaron Carlos Salas Abusada, subdirector de El Comercio; Enrique Planas, editor de El Dominical; Silvia Miró Quesada, presidenta del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo; además de Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, y el coordinador de marca, Mario Cortijo. El encuentro no solo oficializó el convenio, sino que también reafirmó el espíritu que ambos proyectos comparten: preservar y difundir el legado cultural de Mario Vargas Llosa a través de nuevas iniciativas que dialoguen con el presente.

En ese sentido, la figura del Nobel continúa inspirando no solo las actividades de la Cátedra, sino también las investigaciones y proyectos personales de su director. Tola trabaja actualmente en un libro sobre la relación entre Vargas Llosa y Madrid, ciudad donde el escritor comenzó a La ciudad y los perros. “Descubrí cartas que sugieren que también empezó allí una versión temprana de La casa verde”, comenta. Además, la Cátedra Vargas Llosa se ha propuesto un reto fascinante: localizar la versión filmada de Pantaleón y las visitadoras, dirigida por el propio Vargas Llosa, una cinta hoy considerada perdida.

Una apuesta cultural

La alianza con El Comercio contempla tres grandes proyectos. El primero será la Semana Vargas Llosa, programada para la última semana de marzo, coincidiendo con el cumpleaños del autor. Este evento —que será además la edición peruana del Festival de Escritores “Escribidores”— rendirá homenaje al único Premio Nobel del país. “Queremos celebrar su figura como escritor, periodista y ciudadano, alguien que participó activamente en todos los debates de su tiempo”, señala Tola.

El segundo proyecto son las Jornadas de Periodismo, previstas para agosto, justo después de las Fiestas Patrias. Este encuentro reunirá a periodistas, académicos e invitados internacionales para debatir sobre el impacto de la tecnología, los desafíos del oficio y la libertad de prensa. El formato tomará como referencia la Bienal de Periodismo que la cátedra organizó junto a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

La tercera iniciativa, más ambiciosa, será la Bienal de Ensayo en Humanidades, que se realizará en los años pares, alternando con la Bienal de Novela que ocurre en los años impares. Este nuevo certamen reconocerá al mejor ensayo publicado en español durante los dos últimos años y reunirá a pensadores, escritores y académicos en torno a la reflexión crítica y humanística.

El espíritu del acuerdo no se limita a la organización de eventos: es también una apuesta por revitalizar el diálogo cultural desde Lima hacia el resto del mundo hispano. “Queremos que la Cátedra Vargas Llosa y El Comercio sean puentes entre la creación literaria y la reflexión periodística, entre la palabra escrita y la realidad social que la inspira”, afirma Tola.

La alianza, además, se inscribe en un momento simbólico para ambas instituciones. Por un lado, el diario más antiguo del Perú recupera su vínculo con el centro histórico; por otro, la cátedra amplía su presencia en el país que vio nacer a su referente. “Nuestra relación con El Comercio recién comienza —concluye Tola—, pero tenemos muchas expectativas. Somos ambiciosos en ideas y queremos concretarlas con el apoyo y patrocinio de instituciones y personas interesadas en fortalecer este proyecto cultural”.