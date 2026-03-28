Un día como hoy Mario Vargas Llosa habría cumplido 90 años. El peruano ganador del Premio Nobel de Literatura, autor de 20 novelas y otros tantos libros de ensayos y obras de teatro, dejó huella en el país y el mundo. De él se seguirá hablando en las siguientes décadas. Como parte de la celebración por su natalicio, la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Internacional para la Libertad presentan en Lima “El Perú Imaginado”, jornada donde las letras y el pensamiento ocupan el centro.

“Comenzamos a trabajar en ‘El Perú Imaginado’ hace cuatro o cinco meses”, contó a El Comercio Raúl Tola, periodista, novelista y director de la Cátedra Vargas Llosa. “Han sido meses de un trabajo muy intenso para sacar adelante esta jornada, que tendrá dos mesas redondas literarias, una mesa redonda para dedicarla al debate de ideas, centrada en el pensamiento liberal de Vargas Llosa”.

En vida el escritor estuvo íntimamente involucrado con la Cátedra al participar en eventos públicos, solo que el último año y medio de su vida se distanció al estar ya retirado en Lima. Aun así, Tola cuenta que desde un principio la institución fue consciente de que tendría que mantener vivo su legado, contribuir a que el debate esté presente en sus actividades, los cursos, etc. “Ha sido una transición complicada. Cuando pierdes a la figura que le da nombre a la institución, a alguien de la talla intelectual, de la relevancia mundial de Mario, por supuesto que tienes un gran impacto. Aunque es verdad que durante mucho tiempo estuvimos trabajando para que la Cátedra consolidara sus actividades de manera individual e independiente”, dijo el director.

Letras y pensamiento

Habrá tres mesas redondas. “Mario Vargas Llosa: lector y crítico”, con Irma del Águila, Pedro Llosa y Gustavo Rodríguez (modera Enrique Planas); “Mario Vargas Llosa: el Perú imaginado”, con Ricardo Sumalavia, María José Caro y Alberto Servat (modera Mávila Huertas); y “El pensamiento liberal de Mario Vargas Llosa”, con Gerardo Bongiovanni, Eva Arias, Ricardo Vega Llona y Enrique Ghersi (modera Daniel Córdova).

Asimismo el evento cerrará con la presentación del Premio de Teatro Clásico Odiseo y Penélope, organizado por la Cátedra y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. De hecho, el “primer amor” de Vargas Llosa fue el teatro; a los 16 años escribió “La huída del Inca”, que se presentó en el Colegio Nacional San Miguel de Piura.

“Él siempre dijo que si Lima no hubiese sido un lugar con un movimiento dramático, en ese momento, tan poco activo, en lugar de escribir novelas se hubiese dedicado a escribir obras teatrales y probablemente hubiese sido actor o director de teatro”, contó Tola.

El homenaje llega a casi un año de la partida de Vargas Llosa, pero también semanas después del fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique, el otro grande de las letras nacionales. ¿Ha quedado huérfana muestra literatura con estas muertes?

“Creo que hemos perdido estos grandes referentes que lograron ese nivel de internacionalización y de universalidad, entre ellos Mario. Probablemente fue el más importante por la obtención del Nobel, por la repercusión que tenían sus novelas, por haber sido una de las figuras principales del ‘boom’”, sostuvo Tola. “Son momentos de duelo. Yo creo que la literatura peruana sigue viva, fértil, muy activa y produciendo cosas muy importantes, pero es un momento de transición ahora que hemos perdido a la última de las grandes figuras de los años anteriores”.

“Mario Vargas Llosa: El Perú Imaginado” Día: 31 de marzo. Hora: 8:45 a.m. a 2:00 p.m.. Lugar: Centro Cultura Inca Garcilaso de la Cancillería (Cercado de Lima). Inscripciones al correo inscripcion@catedravargasllosa.org.