Resumen

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Las obras de Mario Vargas Llosa han obtenido numerosos premios, entre los que destacan el Premio Nobel de Literatura 2010, el Premio Cervantes 1994 —considerado como el más importante en la lengua española—, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1986, y más. (Foto: AFP)
Las obras de Mario Vargas Llosa han obtenido numerosos premios, entre los que destacan el Premio Nobel de Literatura 2010, el Premio Cervantes 1994 —considerado como el más importante en la lengua española—, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1986, y más. (Foto: AFP)
/ EMMANUEL DUNAND
Por Redacción EC

Un día como hoy Mario Vargas Llosa habría cumplido 90 años. El peruano ganador del Premio Nobel de Literatura, autor de 20 novelas y otros tantos libros de ensayos y obras de teatro, dejó huella en el país y el mundo. De él se seguirá hablando en las siguientes décadas. Como parte de la celebración por su natalicio, la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Internacional para la Libertad presentan en Lima “El Perú Imaginado”, jornada donde las letras y el pensamiento ocupan el centro.

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