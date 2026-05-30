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Mercedes Ron, autora de la saga "Culpables", visito Lima en el marco de su gira literaria por América Latina. Se encontró con sus fans peruanas amantes de la lectura. (Foto: CESAR ALVARO CAMPOS MEDINA/EL COMERCIO)
Mercedes Ron, autora de la saga "Culpables", visito Lima en el marco de su gira literaria por América Latina. Se encontró con sus fans peruanas amantes de la lectura. (Foto: CESAR ALVARO CAMPOS MEDINA/EL COMERCIO)
Por Leslie A. Galván

Para una generación de adolescentes amantes de libros, el nombre de Mercedes Ron suena con la misma devoción con la que otras pronunciaron el de J.K. Rowling. Ella se ríe y pone freno a tal cumplido. “Gracias, pero ese es otro nivel”, dice la reina de las sagas juveniles en español. Argentina pero criada en España, empezó compartiendo sus historias en Wattpad a los 15 años y hoy tiene una nueva vida como escritora bestseller de la saga “Culpables”, con más de 6 millones de libros vendidos. Llega a Lima para encontrarse con sus seguidores, principalmente mujeres, por la publicación de su cuarto libro “Culpa vuestra”.

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Entrevista