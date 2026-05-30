Para una generación de adolescentes amantes de libros, el nombre de Mercedes Ron suena con la misma devoción con la que otras pronunciaron el de J.K. Rowling. Ella se ríe y pone freno a tal cumplido. “Gracias, pero ese es otro nivel”, dice la reina de las sagas juveniles en español. Argentina pero criada en España, empezó compartiendo sus historias en Wattpad a los 15 años y hoy tiene una nueva vida como escritora bestseller de la saga “Culpables”, con más de 6 millones de libros vendidos. Llega a Lima para encontrarse con sus seguidores, principalmente mujeres, por la publicación de su cuarto libro “Culpa vuestra”.

“Lo más bonito de este momento en mi carrera es que la saga 'Culpables' impactó a mucha gente joven que empezó a leer con sagas juveniles" Mercedes Ron, autora de "Culpa vuestra"

“Lo más bonito de este momento en mi carrera es que la saga impactó a mucha gente joven que empezó a leer con sagas juveniles. Por ejemplo, a mí, ‘Crepúsculo’ me inició en la lectura y por eso siempre lo llevo conmigo. Y muchos empezaron a leer con ‘Culpa mía’. Eso me llena de orgullo. No me gusta cuando dicen: ‘no le gusta leer’. Me entra una energía no-sé-qué… Quiero… Quiero sacar todo de mí para convencerlo de que tiene que encontrar sus libros favoritos”, dice la autora en una entrevista con el diario durante su visita a Lima.

La autora argentina y española Mercedes Ron sintió el interés de sus lectoras peruanas por escribir sagas literarias. (Foto: CESAR ALVARO CAMPOS MEDINA/EL COMERCIO)

Suelta de palabras, con un dejo entre argentino y español, la autora de 32 años empuja sus rubios hacia atrás del hombro. Sonríe. Se destensa. Mira fijamente. A los 26 años, tenía el cabello rojizo y vestía de polera color negro. No estaba casada ni tenía planes de hacer una familia. Más bien, se sumergía en sus textos de thriller y crimen. “Aquí donde me ven, tengo una mente un poco oscura”, bromea. “Como que no sabes lo que va a suceder o quién va a morir en mis libros”, agrega.

“Your Fault”

El primer libro de la saga “Culpa mía” (2023) se volvió un éxito masivo antes de dar el salto al papel de la mano de Penguin Random House. Eso dio pie a la adaptación por streaming, que se convirtió en la película de habla no inglesa más vista en la historia de Prime Video y fue número uno mundial en la plataforma durante su fin de semana de estreno. Después, vinieron las continuaciones de los siguientes dos libros, “Culpa tuya” y “Culpa nuestra” y este año se estrena el remake británico “Your Fault”, basado en la primera.

Sobre “Your Fault: London” o “Culpa tuya: Londres:

Sus protagonistas Nick y Noah son interpretados por Matthew Broome y Asha Banks. El elenco también incluye a Louisa Binder como Sophia, Joel Nankervis como Michael, Scarlett Rayner como Briar, entre otros.

La película “Your Fault: London” se estrena el 17 de junio en Prime Video.

Nick y Noah

En ese contexto de boom editorial y streaming a sus espaldas, “Culpa vuestra” llega a las librerías para continuar con la historia de amor. Nick y Noah, interpretados en las películas por los actores españoles Nicole Wallace y Gabriel Guevara, se unieron por el destino en una misma casa. Son medio hermanos y suelen, pero sus multimillonarios padres no están de acuerdo con la relación. La tercera película sostuvo un “felices para siempre” con el nacimiento del hijo de la pareja, pero el peligro al que estos personajes, tan eróticos como sublimes, están expuestos acaba en la cuarta entrega y, según Ron, la última.

“Hace ocho años dije que no habría cuarto libro y aquí estoy, pero no creo. No quiero alargar algo que tampoco quiero que termine siendo un mal libro”, confiesa con tranquilidad. Porque escribió “Culpa vuestra” con los ingredientes necesarios de un final “redondo” y la intención de convertir la trama en una cuarta película, pero aún está en conversaciones sobre ello.

Muchos critican la “toxicidad” de la relación de Nick y Noah en las redes sociales. En la historia, un personaje parece estar pendiente y dependiente de las acciones del otro, además de las idas y venidas que provoca su obstinación y sus miedos. Son temas de debate entre las fans de Ron, pero ella defiende la trama, pero la autora no está de acuerdo con la designación de “tóxico” cuando se habla de amor.

“El mensaje sobre todo es que las relaciones se trabajan día a día. Hay que estar presente e interesarse por la otra persona. La generación pasada se casaba y daba igual que estuvieran bien o mal, porque estarían hasta el fin de los días y da pena ver eso. Lo que Nick y Noah hacen en el último libro es trabajar su relación, incluso van a terapia de pareja. Han tomado la decisión de que quieren estar juntos y tienen que trabajarse a sí mismos, su salud mental y sus heridas del pasado”, sostiene.

Vida en pareja

“Hoy estar casada no significa dejar de estar presente para ti misma y trabajar tu relación”, dice Ron, quien contrajo matrimonio con el arquitecto español Joaquín Martín en Sevilla el año pasado y hoy empezaron una obra de construcción para lo que sería la próxima casa donde caminaría su hijo, todavía en planes. Desea ser madre.

“No pasé por tantos traumas en mi relación de pareja; no como lo pasaron Nick y Noah. Hay que trabajar la relación todos los días. Yo, por ejemplo, viajo mucho. De hecho, empezamos con una relación a distancia, porque yo estaba en Bali en plena pandemia y estuvimos cuatro meses separados. Pero vamos bien”, cuenta la autora.

Espera ansiosa la próxima película, en plena producción, basada en una de sus otras sagas literarias: “Enfrentados”, “Dímelo” y “Bali”. Esta última tendrá una adaptación inspirada en su relación con Joaquín, cuando sostuvieron un romance a distancia. La cinta llevará el nombre del primer libro de esa saga, “30 sunsets para enamorarte”. “Quedó sorprendido cuando leyó el libro”, comenta sobre la reacción de su esposo, quien la espera en Sevilla para seguir escribiendo, juntos, nuevas páginas de su propia historia de amor.