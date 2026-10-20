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Resumen

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En “Perros del diablo”, Richard Parra retrata a una juventud marcada por el desarraigo, la violencia y la fragilidad de los vínculos humanos, en una historia ambientada en Estados Unidos. (Foto: Hugo Pérez)
En “Perros del diablo”, Richard Parra retrata a una juventud marcada por el desarraigo, la violencia y la fragilidad de los vínculos humanos, en una historia ambientada en Estados Unidos. (Foto: Hugo Pérez)
/ HUGO PEREZ
Por Mauricio Chereque

En su novela “Perros del diablo”, el narrador Richard Parra, conocido por sus relatos, sigue a una juventud marginal de Columbus, en Estados Unidos. La historia de Josh y Seymour la cuenta un amigo que pasa de testigo a personaje y está escrita, según el autor, casi como un cuento y como si fuera una traducción. En esta conversación, Parra explica su elección del narrador, el lenguaje, el peso del 11 de septiembre y el desarraigo de unos personajes cuyas relaciones, dice, se deshacen.

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