No solo hay estrenos sobre Navidad en diciembre. Una popular cadena de streaming ha reservado para este mes una película dirigida fundamentalmente al público juvenil y que tiene detrás nada más y nada menos que a la exitosa escritora argentino-española Mercedes Ron.

Se trata de “Dímelo bajito”, película cuya fecha de estreno está prevista para el viernes 12 de diciembre vía Amazon Prime Video. El director responsable es Denis Rovira.

“Dímelo bajito” es la adaptación de la primera entrega de la saga “Dímelo”, publicada por Mercedes Ron en el sello Montena (Penguin Random House) entre los años 2020 y 2021.

Se trata, pues, de la segunda adaptación de una historia escrita por Ron luego de la que se realizó con “Culpa mía”, “Culpa tuya” y “Culpa nuestra”, la trilogía “Culpables”, dirigidas todas por el cineasta español Domingo González Redondo.

¿DE QUÉ TRATA “DÍMELO BAJITO”?

A continuación, compartimos la sumilla oficial de la película a estrenarse este 12 de diciembre en Amazon Prime Video.

Kamila Hamilton lo tenía todo bajo control... o eso creía: no estaba en sus planes que los hermanos Di Bianco regresaran y le pusieran el mundo patas arriba. Siete años atrás, su primer beso con Thiago y la protección incondicional de Taylor marcaron su vida para siempre. Ahora, su regreso amenaza con destrozar la fachada cuidadosamente construida de Kami. Ya no es la niña inocente que conocieron: desde que se fueron, parece que nadie puede realmente acceder a ella. Nadie excepto ellos. ¿Podrá Kami resistirse a la mera presencia de Thiago? ¿Qué pasará cuando Taylor empiece a mirarla de otra manera? ¿Volverá todo a estallar en mil pedazos?

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “DÍMELO BAJITO”?

El elenco de este nuevo largometraje enfocado en el público juvenil está integrado por Alicia Falcó, Fernando Lindez, Diego Vidales, Celia Freijeiro, Patricia Vico, Andrés Velencoso, Eve Ryan y Fernando Nagore.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE LA PELÍCULA?

Además de tener a Denis Rovira como director, participan como productores Borja Peña y Emma Lustres. El guion responde a Jaime Vaca.

La portada del libro que inspira la nueva película juvenil de Prime Video.

¿QUÉ MÁS HARÁ AMAZON PRIME VIDEO CON MERCEDES RON?

Según información oficial, con “Dímelo bajito” no concluye la colaboración entre Mercedes Ron y la cadena de streaming. Ellos tienen listas ya versiones de “Marfil” y “Ébano”, partes de la bilogía escrita “Enfrentados”, también publicada por Penguin Random House.

Con esto, Mercedes Ron se convierte en una de las autoras hispanoamericanas con mayor producción adaptada al streaming de los últimos años.