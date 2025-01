Apenas un año y medio ha pasado entre el estreno de “Culpa mía”, la primera parte de la saga que adapta “Culpables”, la exitosa trilogía literaria juvenil escrita por la argentina Mercedes Ron y Prime Video acaba de soltar internacionalmente “Culpa tuya”, su secuela.

Tanto aquella primera película estrenada en junio de 2023 y esta tienen como director a Domingo González. La propuesta ofrece esta vez una serie de mejoras con respecto a su título estreno. Los protagonistas, Nicole Wallace (Noah) y Gabriel Guevara (Nick) también evidencian cierta evolución que resultaría injusto obviar. No obstante, el producto final (que se alarga dos horas) no está exento de ciertos detalles que lindan con lo trillado, algo que parece podría repetirse en “Culpa nuestra”, el desenlace de esta historia, de próximo estreno.

En “Culpa mía” conocimos a Noah, una adolescente que llegaba a vivir junto a su madre, Rafaella (Marta Hazas) en la mansión de la pareja de esta, el millonario William Leister (Iván Sánchez). Rápidamente, lo que debió haber sido una adaptación compleja a esta nueva vida de pisos brillantes y meseros, se transformó en un viaje por las emociones y el amor: apareció en escena Nick, el hijo de Will, y en adelante hermanastro, cómplice de carreras y futuro novio de Noah.

Nick le llevaba algo de edad a Noah, pero la adolescente lo compensaba muy bien con una actitud valiente, arriesgada y dispuesta, a lo que le sumaba el amor que profesaba por los animales. Así pues, en pantalla fuimos testigos del surgimiento y desarrollo de una relación sentimental entre jóvenes que –de un momento a otro—vieron la forma de compensar sus propias carencias. En lo personal, ella escapaba al recuerdo de un padre violento y él, al de una madre ausente.

Como resultaba lógico, “Culpa mía” no dejaba toda la presión en el vínculo de Noah y Nick. Hubo un intento –no tan efectivo—por rodear a la pareja de personajes, aspectos y hechos que permitan al televidente sentarse frente al televisor nada menos que dos horas. En esta línea, aparecían en escena personajes como Lion (Víctor Varona) y Jenna (Eva Ruiz), pareja y amigos de los protagonistas y provenientes de clases sociales distintas, pero también había villanos altisonantes, como Ronnie (Fran Berenguer).

Marta Hazas en el rol de Rafaella e Iván Sánchez como William Leister.

En su intento por dotar de dramatismo la historia, la primera parte de esta saga juvenil estrenada por Prime Video también tuvo a la noche como su socio ineludible. Las fiestas al lado del mar, pero, sobre todo, las competencias de piques ilegales le daban a “Culpa mía” un tono a lo “Rápidos y furiosos” (“A todo gas”, como se titula en España), en el que jóvenes –hombres y mujeres—corrían sin importarles mucho el riesgo. Esto era liderado por Nick, pero pronto las cosas cambiarían. Todo parece equilibrado en las propuestas de Domingo González.

Aunque con carencias evidentes, “Culpa mía” cerraba sus dos horas con los elementos necesarios para invitar a ver la secuela. Noah se había librado del (reaparecido) padre violento y siempre de la mano de Nick, hermanastro, héroe y cómplice de piques ilegales. Las escenas de persecución al borde de un muelle resultaron finas, bien desarrolladas por González y equipo. Y nadie parecía ya tener ganas de impedir este romance juvenil.

Año y medio después, la secuela “Culpa tuya” tiene a todos alguito más grandes y maduros. En cuanto a lo interpretativo, se percibe un mayor nivel madurez en el desenvolvimiento de Gabriel Guevara que en el de Nicole Wallace, aunque –paradójicamente—ha sido ella la que globalmente ha tenido mayor crecimiento. Su más reciente trabajo es la serie “Ni una más” de Netflix.

Eva Ruiz e Iván Sánchez tienen su propia historia, aunque tal vez pudo ser mejor aprovechada esta vez.

Nick no estudia más Derecho, sino que es parte del bufete de abogados de su padre Will Leister. Nicole acaba de terminar el instituto (escuela) y se apresta a empezar la universidad en su país. No hay más playa alrededor de estos chicos. El cemento parece haberlo copado todo. Pero no es lo único que luce distinto. Esta vez, cansados de ver exposiciones casi eróticas de sus respectivos hijos, y temerosos del ‘qué dirán’, Rafaella y Will se han propuesto separarlos. Los métodos parecen ciertamente exagerados y artificiales (contratar paparazis, por ejemplo), pero unidos quizás lucen mejor.

Ya sin el factor ‘padre ausente’ que marcaba la personalidad de Noah en la primera parte de esta saga, la joven luce más preocupada de las ‘contradicciones’ morales, sociales y personales vinculadas a la primera juventud, por llamar de alguna manera la etapa en que transita. Donde sí hay mayores riesgos es en el ámbito personal de Nick. Rápidamente el guion agrega la figura de su madre, Anabel (Goya Toledo), un personaje que, pese a sus esporádicas exposiciones, marca la tanda de hacia dónde nos quiere llevar esta cinta de dos horas de duración.

Álex Bejar suma en lo interpretativo a esta secuela. Aquí junto a la protagonista, Nicole Wallace.

Pero hay otros aspectos que denotan mejoría si comparamos la secuela a la película de 2023. Se evidencia un intento por reforzar las historias paralelas. Aunque no siempre se sale bien librado, claro, pero al menos el intento está. Pasa con, por ejemplo, el caso de Lion, que lucha por salir del hoyo en que ha quedado teniendo a su hermano (y dueño del taller de autos que administra) preso y sin posibilidades de dejar la cárcel. “No tenemos dinero para enviarle a mamá”, “tenemos que traspasar el taller”, dice en algún momento el personaje interpretado por Víctor Varona. Aquí surgen una serie de complicaciones típicas de la edad: drogas, dealers y temibles villanos cuyo destino termina poniéndolos, increíblemente, frente a la joven y desinhibida Noah.

La historia también ha sumado a personajes indudablemente más ambiciosos. Aquí resalta de sobremanera Briar, una joven estudiante universitaria que termina compartiendo departamento con Noah por cualquier motivo menos la casualidad. Interpretada por Álex Béjar (conocida internacionalmente por su trabajo en “Élite” y, claro, en Perú por su aparición en “Al fondo hay sitio”), esta joven pelirroja se convierte en un elemento disonante dentro del vínculo entre nuestros protagonistas. Su aura misteriosa, correctamente interpretada por la madrileña nacida en 1999, dota de mayores posibilidades a “Culpa tuya”, fundamentalmente, porque le resta cierta presión a Gabriel y Nicole frente a cámaras.

Todo lo contrario, sin embargo, pasa con otros personajes surgidos para ‘desviar’ la atención de nuestros protagonistas. Primero, por orden de importancia, está Sofía González (Gabriela Andrada), una becaria del bufet de los Leister que es añadida (en el guion) para distraer la atención del joven abogado y hacerla ‘olvidar’ a Noah. Aunque su presentación es prometedora, pronto el peso específico del personaje se desinfla de manera preocupante. Peor camino sigue Miguel (Javier Morgade), el supuesto ‘anzuelo’ de Noah en su camino ‘lejos’ de Nick, que termina en realidad casi reservado solo para el desenlace dramático. No trasciende y carece en absoluto de profundidad.

Como habíamos dicho líneas arriba, en esta secuela el propósito de separar a la joven pareja se origina en el interés de sus respectivos padres por evitar chismes y habladurías en un ambiente (nuevamente las alusiones a la zona geográfica donde todo ocurre son mínimas) que primero parece marcado por los círculos sociales, pero pronto descubriremos tiene también motivos más personales (“Si se publica que primero la madre, y ahora la hija van tras la fortuna de los Leister…”). La trama ha casi ‘desaparecido’ a la hermanita menor de Nick (que era un elemento importante año y medio atrás), pero a su vez hace ingreso en la historia el abuelo del joven, un millonario que parece capaz de todo por cuidar el apellido Leister.

La madre de Nick aporta como la villana de esta historia.

Los guiños a “Rápidos y furiosos” y “50 sombras de Grey” prevalecen en esta segunda adaptación de la saga escrita por Mercedes Ron. No son elementos tan contundentes como en la película primera. La propia Noah le reclama en algún momento a Nick sobre por qué ya no conduce como antes. Ahora, en cuanto a lo sentimental (una noche el propio Nick le da a entender a Noah que no tiene ganas de tener relaciones sexuales), tal vez por el público al que está dirigida esta saga cinematográfica, resultaría imposible imaginarla sin besos, caricias y escenas de habitación. En pantallas, vale decirlo, todo luce muy bien cuidado por director y equipo.

Con una tercera parte en producción y una versión inglesa que ha tenido un éxito inusitado, la adaptación de la saga “Culpables” es, primero que todo, un hito para su autora, la argentina Mercedes Ron, el mayor ejemplo de que las iniciativas vinculadas a la escritura juvenil pueden funcionar si se cree en lo que se hace. Porque nadie en este mundo está más convencida del poder de sus personajes que la autora nacida en Buenos Aires. Y aunque una adaptación es siempre producto de “otros esfuerzos”, sin su creación, nada de lo que hoy aloja Prime Video sería posible. Con sus defectos y sus virtudes.

CULPA TUYA/PRIME VIDEO Sinopsis: En esta muy esperada secuela de la sensación internacional "Culpa Mia", el apasionado romance de Noah y Nick enfrenta nuevos desafíos. A pesar de los esfuerzos de sus padres por mantenerlos separados, su amor parece inquebrantable. Sin embargo, mientras Nick se sumerge en su carrera y Noah se aleja. Al llegar a la universidad, se ven arrojados a mundos desconocidos llenos de tentaciones y nuevas conexiones. Mientras navegan por las complejidades de la edad adulta, su relación se pone a prueba con fuerzas externas que amenazan con separarlos y la reputación de su familia en peligro. En la balanza, Noah y Nick deben luchar más duro que nunca para mantener vivo su amor. Elenco: Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Álex Bejar, Iván Sánchez, Marta Hazas, Eva Ruiz, Víctor Varona Fecha de estreno: 27 de diciembre