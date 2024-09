Bien dicen que lo más difícil de escribir de una obra no es ni el inicio ni el intermedio, sino el final. Y aunque sabemos que no se puede complacer a todas las personas, se necesita mucha capacidad narrativa para lograr ese ansiado epílogo que lleva una obra a la perfección. En este caso, el mayor enemigo de “Jujutsu Kaisen” no fue Sukuna, sino el propio Gege con su final.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos leído todo el manga de “Jujutsu Kaisen”, incluyendo el último capítulo que se filtró hoy, y esta es nuestra opinión.

La derrota de Sukuna...

La gran batalla en la tierra deshabitada e infestada de demonios de Shinjuku, donde Sukuna demostró por qué es el más fuerte de la historia, no solo terminó con una especie de ‘Deus ex Machina’ típico de los shonen, sino que además fue muy anticlimática. Resulta extraño que ‘el rey de las maldiciones’ no sintiera la presencia de Nobara Kugisaki, especialmente considerando que el propio Megumi Fushiguro, dentro de su cuerpo, sí lo hizo. Esto deja una sensación de inconsistencia, sobre todo porque cualquier ‘power up’ que le dieran a Itadori habría estado bien justificado al encerrarlo dentro de su expansión de dominio (de la cual, por cierto, aún no sabemos exactamente qué es).

Itadori terminó derrotando a Sukuna gracias a que Nobara Kugisaki atacó su único dedo restante. (Foto: Shueisha)

¿Gege odia a Satoru Gojo?

Sabemos que a Gege no le gustaba dibujar a Satoru Gojo y que su poder, en diversas ocasiones, se salía de control. Con su muerte en el capítulo 236 del manga de “Jujutsu Kaisen” confirmamos un poco esto, ya que para eliminarlo fue necesaria una pelea 3 contra 1, enfrentando a Gojo contra Sukuna, Mahoraga y Agito. Esta situación marcó un antes y después para todo el fandom. Aunque la posibilidad de ‘resucitar personajes’ siempre está presente, la esperanza de que Gojo volviera fue desapareciendo, especialmente cuando Yuta utilizó la técnica maldita de Kenjaku en su cuerpo, que terminó caído en el suelo.

Satoru Gojo no revivió en el final de "Jujutsu Kaisen". (Foto: Shueisha)

Habría sido muy anticlimático que volviera y solo habría complacido a los fans del personaje, por lo que fue acertado no revivirlo al final del manga. Sin embargo, lo que resulta desconcertante es que, siendo un personaje tan querido y crucial para la obra, no se le haya dado al menos un funeral o un homenaje acorde a su importancia. En su lugar, quedó simplemente como un recuerdo más.

El epílogo de “Jujutsu Kaisen”

Sin duda alguna, lo que más daño le hizo a la obra en estos seis años y medio de publicación fue el epílogo, la historia posterior a la derrota de Sukuna, que se sintió apresurada y como si faltaran cosas por contar.

Por ejemplo, Megumi Fushiguro. Megumi podría considerarse un personaje dejado a medias: su Expansión de Dominio, incompleta; su técnica, usada de manera incompleta; su trama con su hermana, incompleta; su relación con su clan, incompleta. Y, por si fuera poco, no venció a ningún enemigo importante. Ni siquiera vimos gran parte de la pelea entre Haraki y Urame. Todo esto da la sensación de que Gege quería terminar la obra cuanto antes.

El final del manga de "Jujutsu Kaisen" es este. (Foto: Shueisha)

En un ciclo de despedida, han quedado muchos cabos sueltos en la historia de “Jujutsu Kaisen”. Quizá el pecado de Gege Akutami fue tener tantos personajes que quedaron en el aire, aunque esto podría no ser del todo su culpa, sino resultado de presiones externas, lo que me lleva al siguiente punto: la Weekly Shonen Jump y una posible presión por una segunda parte, donde quizás pueda desarrollar a los personajes que quedaron pendientes.

El problema de la Shonen Jump

No sé si esto sea parte de la presión por cumplir con las fechas de publicación establecidas por la Weekly Shonen Jump, pero ya hemos visto dos finales decepcionantes este año. El primero fue el de “Boku no Hero Academia” (o “My Hero Academia”, como lo conocemos aquí), que recibió una gran cantidad de críticas por lo que sucedió con Deku, su protagonista. Ahora, ocurre lo mismo con el manga de “Jujutsu Kaisen”, que deja varios huecos abiertos y un final que sugiere una posible segunda parte (que sinceramente esperamos para cerrar las historias restantes) o al menos algunos one-shots adicionales.

Aun con este final tan “meh...”, el manga de “Jujutsu Kaisen” ha mantenido una calidad y aceptación únicas, algo no visto en años en la Shonen Jump. Si bien “Kimetsu no Yaiba” alcanzó su popularidad gracias a su anime, “Jujutsu Kaisen” supo consolidarse en la cima de los últimos años, incluso superando a la leyenda más grande de la historia de los mangas: “ONE PIECE”. Y eso no lo consigue cualquier obra.

Gracias por todo, “Jujutsu Kaisen”

Gege Akutami debe sentirse orgulloso (más allá del final) por habernos dado una obra que será recordada por generaciones y por brindarnos momentos que, como se dice popularmente, ‘rompieron Internet’. Eso no lo logra cualquier manga, sino uno que ha calado hondo y ha generado una legión de fans alrededor del mundo.

¡Vuela alto, “Jujutsu Kaisen”! ¡Gracias por los últimos años de serialización!

