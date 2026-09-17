La confirmación de un caso de ameba “comecerebros” en Mérida encendió las alarmas de la comunidad en Yucatán. Tras el lamentable fallecimiento de Carlos, un instructor de wakeboard de 33 años que se infectó en un lago artificial del centro comercial Plaza La Isla, han surgido múltiples preguntas sobre este microorganismo, su peligrosidad y las formas de transmisión.

A continuación, explicamos en detalle qué es este parásito, cómo se contagia y las alertas emitidas por las autoridades del estado.

¿Qué es la ameba comecerebros (Naegleria fowleri)?

La llamada ameba “comecerebros” es un protozoario microscópico cuyo nombre científico es Naegleria fowleri. Se trata de un organismo ameboflagelado de libre vida que habita naturalmente en entornos de agua dulce templada o tibia, tales como lagos, ríos, estanques, manantiales termales y piscinas o parques acuáticos con mantenimiento deficiente de cloración.

Aunque las infecciones humanas son extremadamente raras, este microorganismo es altamente patógeno. Al ingresar al organismo, causa una afección cerebral conocida como meningoencefalitis amebiana primaria (MAP). La MAP destruye de forma acelerada el tejido cerebral, lo que resulta en una letalidad que supera el 97% a nivel global. Para consultar detalles técnicos y médicos, se pueden revisar los Lineamientos de Naegleria fowleri de los CDC.

¿Por qué impactó el caso del lago artificial en Plaza La Isla?

El caso registrado en Mérida causó un gran impacto por el lugar y las circunstancias del contagio:

Víctima profesional: La víctima era un deportista e instructor capacitado, lo que dejó en evidencia que la infección no depende del estado de salud o condición física previa.

La víctima era un deportista e instructor capacitado, lo que dejó en evidencia que la infección no depende del estado de salud o condición física previa. Zona de alto flujo: Ocurrió en el cuerpo de agua artificial de La Isla Cabo Norte , una de las plazas comerciales más concurridas de la capital yucateca.

Ocurrió en el cuerpo de agua artificial de , una de las plazas comerciales más concurridas de la capital yucateca. Confirmación de laboratorios sanitarios: Muestras tomadas del agua y procesadas por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) dieron positivo a la presencia del microorganismo.

Ante este hecho, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) clausuró la zona para llevar a cabo investigaciones sobre los protocolos de mantenimiento, filtración y desinfección del complejo recreativo. Para seguir los comunicados locales, se puede monitorear el sitio oficial de la Secretaría de Salud de Yucatán.

¿Cómo entra la ameba al cuerpo y qué actividades representan riesgo?

Existen mitos sobre cómo actúa este parásito, por lo que es vital conocer su única vía de transmisión:

Vía de entrada exclusivamente nasal: La ameba ingresa al cuerpo humano únicamente cuando el agua contaminada entra con fuerza por las fosas nasales. Esto suele ocurrir durante deportes de alto impacto como wakeboard, esquí acuático o clavados. Trayecto hacia el sistema nervioso: Una vez dentro de las fosas nasales, el microorganismo se desplaza a través del nervio olfativo hasta llegar al cerebro, donde destruye las células cerebrales y provoca inflamación severa. Lo que NO contagia la ameba: La infección no se adquiere por beber agua contaminada ni se transmite de persona a persona.

Síntomas principales y evolución de la enfermedad

Los síntomas iniciales suelen manifestarse entre 1 y 9 días después de la exposición. La progresión es rápida y generalmente causa la muerte en cuestión de una semana.

Sintomatología inicial: Dolor de cabeza frontal intenso, fiebre, náuseas y vómito.

Dolor de cabeza frontal intenso, fiebre, náuseas y vómito. Sintomatología avanzada: Rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio, convulsiones y alucinaciones.

Para conocer más sobre alertas epidemiológicas a nivel nacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) publica periódicamente las normativas vigentes sobre la calidad del agua en espacios de uso recreativo.

Medidas de prevención para deportes en agua dulce

Aunque el Gobierno de Yucatán aclaró que este lago artificial es un sistema independiente no conectado a la red de agua potable ni a otros mantos acuíferos, se reiteraron recomendaciones preventivas generales: