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Resumen

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¿Cómo entra al cuerpo y qué tan peligrosa es? Analizamos las causas detrás del caso que conmocionó a Mérida y las claves médicas sobre la meningoencefalitis amebiana. (Foto: Gemini)
¿Cómo entra al cuerpo y qué tan peligrosa es? Analizamos las causas detrás del caso que conmocionó a Mérida y las claves médicas sobre la meningoencefalitis amebiana. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

La confirmación de un caso de ameba “comecerebros” en Mérida encendió las alarmas de la comunidad en Yucatán. Tras el lamentable fallecimiento de Carlos, un instructor de wakeboard de 33 años que se infectó en un lago artificial del centro comercial Plaza La Isla, han surgido múltiples preguntas sobre este microorganismo, su peligrosidad y las formas de transmisión.

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