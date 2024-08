¡Ya tenemos el capítulo 268 del manga de “Jujutsu Kaisen” completo! La gran batalla en la tierra deshabitada de humanos e infestada de demonios de Shinjuku está llegando a su final y ahora, con la resolución en la pelea entre Sukuna y Yuji Itadori, seguimos a la espera de saber qué es lo que pasará en el episodio. ¡Aquí te contamos todo!

Capítulo 268 de “Jujutsu Kaisen”

El capítulo inicia con Sukuna hablando con Megumi. “¿Cómo crees que podrás continuar?”, dice Sukuna. “Te robé tu cuerpo. Asesinaste a tu propia hermana y rechazaste las manos que te querían dar ayuda. Ah cierto, ese mocoso que salvaste terminó matando a miles. Ya no puedes vivir una vida normal. Relájate y déjamelo todo a mi”.

El modo demonio de Sukuna como una sombra gigante está activado.

Fushiguro le dice por qué suena tan desesperado. “¿Será porque solamente queda uno de tus dedos activos? Hay una forma particular de convertirse en un objeto maldito, lo que significa que si Itadori no tiene cuidado de arrancarte de mí aquí, morirás. Aparte, “resonancia” no son buenas noticias para ti. Si estos diecinueve dedos desaparecen, ese dedo solitario no tendrá suficiente fuerza para conectar tu alma con él. Puedo decir que la muerte te asusta incluso a ti. Desde el principio, nunca tuve la intención de vivir una vida normal. Suena obvio, pero hay muchísima más gente en este mundo además de yo. Sólo una vez más… Creo que quiero intentar vivir para alguien más”.

La expansión de dominio de Itadori había creado una esfera negra y vemos que el gallo le ha dado un black flash brutal a Sukuna que está desapareciendo y regresando a ser Megumi Fushiguro.

El demonio de Sukuna sale del cuerpo y comienza a gritar de dolor mientras trata de volver a comerse a Fushiguro; sin embargo, Megumi consigue desprenderse del demonio de Sukuna y sale.

Con Megumi liberado, Sukuna está en el medio con su forma demonio en desesperación, pero Itadori aparece con la misma mirada que le hizo a Mahito antes de matarlo.

Yuji le dice “Jaja, qué va ser, ¿eres Sukuna? Libera completamente a Fushiguro. Regresa a mi cuerpo y te perdonaré la vida”. Con lo que lo mira directamente. “Sukuna, tú eres yo”.

“Nacemos en este mundo cargando maldiciones inconcientemente. La clase de monstruo en el que te conviertes depende completamente de tu suerte... Y yo tenía a mi abuelo. Sukuna... Vamos a intentarlo una vez más. Vivir no maldiciendo a alguien, sino existiendo junto a él. Incluso si nadie más te acepta… Yo viviré contigo”, dice Itadori.

Sukuna se molesta demasiado y le dice que le sorprende esta farsa. “¡No me subestimes Yuji Itadori, soy una maldición!”.

Nos vamos con Urame, que dice que se acabó y todo su cuerpo está golpeado. Hakari también y a su alrededor todo destruido.

Hakari le pregunta qué hará y ella dice que nada, que todo se acabó y que ganaron por pura suerte, que no tenían la fuerza. “Escapaste por poco de la muerte simplemente por haber nacido mil años tarde”, con lo que Hakari se ríe y le dice que “Ese es el mayor elogio que un maldito tipo como él puede recibir”. Urame se ríe y le dice que supone que tiene razón mientras desaparece.

Tras esto nos vamos unos días después, Fushiguro se ha despertado y tanto Itadori como Nobara van a saludarlo. El trío ha vuelto.

Itadori y Nobara intentan hacer la broma Oppai con “¡Kugisaki vive!” pero Megumi dice “ah, mi culpa, no entendí”. Nobara dice que “la Madonna que todos creían muerta está vivita y coleando. ¿Se quedaron tan sorprendidos que se orinaron encima? ¿O tal vez lloraron lágrimas de alegría?”.

“La verdad que lloré un poco cuando hiciste esa resonancia”, dice Yuji. Fushiguro dice que no se sorprendió porque se enteró mientras estaba en el cuerpo de Sukuna.

Itadori dice que ha llegado el momento de abrirlas ya que están los tres ahí. Leiri le había dado las cartas de Gojo sensei.

Nobara dice que será una locura ya que no se imagina qué mierda podría haber escrito. Itadori dice que es bastante dura. Fushiguro se pregunta si solo hay dos. Un sobre para Nobara, otro para Megumi e Itadori dice “sí, no hay nada para mi porque ya hablé con él directamente”.

Fushiguro se pone a leer la carta y Nobara dice que eso no es una carta, que es información de donde está su mamá y qué está haciendo.

Itadori dice “¿acaso no sabías?” y ella responde “más que eso, no me importaba pero bueno, supongo que tengo que darle crédito por encontrar a esa chica”.

Fushiguro se ríe secretamente y Nobara lo molesta junto con Itadori pidiéndole que le muestre qué decía y por qué se reía.

“Es bastante similar al tuyo, Kugisaki”, a lo que nobara se decepciona e Itadori le dice por qué se rió. Fushiguro dice que está todo bien e Itadori asiente.

La carta decía “¡Perdóname Megumi, desafortunadamente tu papá está muerto y enterrado porque yo lo maté! Saluditos y perdón, Gojo”.

El reloj suena y Nobara dice “oh, bueno, tenemos que irnos ya mismo”. Con lo que nos vamos con Maki, Panda e Inumaki caminando, Kusakabe y las demás, así como el trío de Itadori, Nobara y Megumi mientras una voz dice “Maldito hijo de perra, Yuta”, con lo que Megumi se pregunta “así es como suena salvarle la vida a alguien”.

La próxima semana no habrá manga.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 268 de “Jujutsu Kaisen”?

El manga está confirmado para que salga en la página web Manga Plus este día domingo 1 de setiembre de 2024 a las 10:00 a.m.; sin embargo, corre la posibilidad que se filtre varios días antes. Por ejemplo, el jueves 29 del mismo mes.

Dónde leer el manga de “Jujutsu Kaisen”

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la plataforma oficial de Shueisha para leer manga en línea de forma gratuita. Puedes encontrar “Jujutsu Kaisen” y otros títulos populares en esta plataforma. Solo necesitas visitar el sitio web o descargar la aplicación.

Ficha técnica de “Jujutsu Kaisen”

Título: Jujutsu Kaisen (呪術廻戦).

Jujutsu Kaisen (呪術廻戦). Autor: Gege Akutami.

Gege Akutami. Género: Acción, Sobrenatural, Horror.

Acción, Sobrenatural, Horror. Publicación: El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en marzo de 2018.

El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en marzo de 2018. Recopilación en Tomos: La serie sigue saliendo en volúmenes tankōbon.

La serie sigue saliendo en volúmenes tankōbon. Sinopsis: “Jujutsu Kaisen” sigue la historia de Yuji Itadori, un estudiante de preparatoria con habilidades físicas excepcionales que se ve envuelto en un mundo de maldiciones y jujutsu después de un encuentro con un objeto maldito peligroso. Para salvar a sus amigos y proteger el mundo de las maldiciones, Yuji se une a un grupo de hechiceros y se convierte en un estudiante de jujutsu.

