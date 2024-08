¡Ya tenemos el capítulo 265 del manga de “Jujutsu Kaisen”! La gran batalla en la tierra deshabitada e infestada de demonios de Shinjuku está llegando a su recta final luego de que en el episodio anterior Itadori saque a relucir su expansión de dominio frente a Sukuna, que se queda en shock tras aparecer en una estación de tren frente al mismo Yuji. ¿Qué pasó en este capítulo? Aquí te lo contamos.

Capítulo 265 de “Jujutsu Kaisen”

El capítulo tiene de nombre “aquel día”.

Mientras pasean por una ciudad, Sukuna se da cuenta de lo que le pasa. Un fenómeno poco común cuando Yuji se conecta con un Hechicero durante una batalla. Sukuna pregunta si este es el dominio de Yuji. Yuji dice que solo quería hablar un rato con Sukuna.

Mientras atraviesan un pasaje subterráneo, Yuji comienza a narrarle a Sukuna sobre su infancia. Yuji dice: “Nací en Sendai pero viví por aquí cuando tenía 6 o 7 años hasta que regresé a Sendai debido al trabajo de mi abuelo”.

Regresé después de 10 años para asistir al funeral del amigo de mi abuelo. No diría que hubo una gran caída en la población, pero aun así me sorprendió. Me pregunto si ese tipo habría venido a asistir al funeral si mi abuelo hubiera muerto primero. Sukuna se queda sin palabras ante Yuji.

Luego, Yuji lleva a Sukuna a un parque donde solía jugar. Él dice: “Todo el equipo de juego desapareció, pero cuando se me atascó la pierna mientras me balanceaba pensé que iba a morir, pero supongo que no hay nada que pueda hacer”.

Yuji luego ve una flor y dice: Yuji: Oye, es una Asagao (flor) Sukuna: es un idiota de Ajisai. Yuji: ¡Oye, ya lo sé! fue solo una señorita descuidada Yuji: Me di cuenta una vez que me mudé a Sendai, pero estos crecieron mucho por aquí. Me pregunto quién decide los tipos de árboles en las calles. Yuji: pero no sabía que sabrías los nombres de las flores, mientras ríe.

Yuji luego lleva a Sukuna a pescar cangrejos y ambos se pelean por quién tiene el cangrejo más grande o raro.

Yuji: estos grandes almacenes abrieron cuando yo tenía 5 años. Todas las tiendas independientes cerraron gracias a ello. Me entristece que el distrito comercial haya cerrado pero los perdoné porque hay un cine aquí arriba. Yuji: es un campo en general gris pero si te alejas un poco de la ciudad hay mucho verde así que no te preocupes. Sukuna: No me preocupé por nada desde el principio.

Yuji luego lleva a Sukuna a un campo. Yuji: Mira Mira, es como todos dicen “verde hasta donde alcanza la vista” Yuji: Solía atrapar langostas tanto como podía en los campos de arroz, pero últimamente no las veo por aquí… ¿evolucionaron los pesticidas o algo así?

Yuji y Sukuna juegan al tiro con arco y Sukuna obtiene un diez perfecto. Yuji: Maldita sea. Yuji: Realmente no eres amable en absoluto. Sukuna: Por supuesto que tengo más experiencia que tú. Yuji: Bueno, eso tiene sentido, supongo. (Sukuna es de la época en la que el tiro con arco era común).

Luego comienza a nevar y Yuji le cuenta a Sukuna sobre la hora en que solía ducharse por la mañana. Cómo le encantaba tomar té con leche caliente. Yuji dice que durante una Navidad una vez escuchó el sonido de campanas por la noche y creyó que Santa realmente existía. Sólo para descubrir que era sonido de unas cadenas en un auto.

Sukuna se harta de las charlas de Yuji. Sukuna: oye… ve al grano ya. Yuji: ...bien. Creo que ya te mostré lo que quería mostrarte de todos modos. Sukuna: todo es desordenado y asqueroso. Qué estás tratando de decir Yuji: Yo.. solía pensar hasta hace poco que comprender y cumplir mi papel es lo que significa vivir y cuando muera cumpliendo mi papel realmente podré decir que morí de la manera correcta. Pero ahora me siento un poco diferente al respecto. tu papel puede ser cualquier cosa, como pasear al perro o cuidar a tu familia. Incluso sin esas cosas, ya sea que simplemente comas, cagues y duermas, o si estás postrado en cama por una enfermedad, con tu vida sin conectar con nadie y sin dejar nada atrás.

Yuji dice que el valor de la vida de una persona radica en los fragmentos de recuerdos que flotan en algún lugar, aunque sean más pequeños que los recuerdos que dan forma a una persona.

Yuji: no es el problema de cómo mueres, simplemente no podría perdonar a aquellos que actúan como si ese valor no existiera. Sukuna... no me caes bien, pero los humanos no somos herramientas así que no es que nuestros roles estén determinados desde el principio. Ya sea bueno o malo, no se puede decir realmente si alguno de ellos es verdaderamente humano.

Puede que sea yo el que esté equivocado. Por eso al menos quería asegurarme de que lo supieras... Sobre las otras personas en las que no puedes encontrar valor además de ti mismo. Sukuna: ...no siento nada.

Mocoso, entiendo todo lo que intentas decir e incluso después de eso no siento nada. Es como cuando aceptaste el declive de la ciudad, diciendo: ‘Bueno, probablemente ese sea el caso’.

Sukuna de repente se da cuenta de algo. Sukuna: mocoso… ¿podría ser que tú…? ¿me tienes lástima…? ¿estás tratando de mostrarme simpatía? (Vemos una estatua de Buda mientras Sukuna le pregunta eso a Yuji).

Yuji: Justo en el blanco, Sukuna... puedo matarte. Libera a Fushiguro, vuelve a mi cuerpo y te perdonaré la vida.

Sukuna dice: Un error tan grave y severo... No me limitaré a hacerte pedazos, mocoso. Justo frente a tus ojos... ¡Mataré a todos y cada uno de los seres humanos que dices que son tan valiosos!

Finalizando el capítulo 260 de “Jujutsu Kaisen”. La próxima semana no habrá manga.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 265 de “Jujutsu Kaisen”?

El manga está confirmado para que salga en la página web Manga Plus este día domingo 4 de agosto de 2024 a las 10:00 a.m.; sin embargo, corre la posibilidad que se filtre varios días antes. Por ejemplo, el jueves 1 del mismo mes.

Dónde leer el manga de “Jujutsu Kaisen”

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la plataforma oficial de Shueisha para leer manga en línea de forma gratuita. Puedes encontrar “Jujutsu Kaisen” y otros títulos populares en esta plataforma. Solo necesitas visitar el sitio web o descargar la aplicación.

Ficha técnica de “Jujutsu Kaisen”

Título: Jujutsu Kaisen (呪術廻戦).

Jujutsu Kaisen (呪術廻戦). Autor: Gege Akutami.

Gege Akutami. Género: Acción, Sobrenatural, Horror.

Acción, Sobrenatural, Horror. Publicación: El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en marzo de 2018.

El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en marzo de 2018. Recopilación en Tomos: La serie sigue saliendo en volúmenes tankōbon.

La serie sigue saliendo en volúmenes tankōbon. Sinopsis: “Jujutsu Kaisen” sigue la historia de Yuji Itadori, un estudiante de preparatoria con habilidades físicas excepcionales que se ve envuelto en un mundo de maldiciones y jujutsu después de un encuentro con un objeto maldito peligroso. Para salvar a sus amigos y proteger el mundo de las maldiciones, Yuji se une a un grupo de hechiceros y se convierte en un estudiante de jujutsu.

