¡Seguimos con la gran batalla en la tierra deshabitada e infestada de demonios de Shinjuku! Ya tenemos el capítulo 263 del manga de “Jujutsu Kaisen” y la pelea entre Sukuna y Yuta Okkotsu usando el cuerpo completo e inerte de Satoru Gojo para poder vencer. ¿Qué fue lo que pasó en este nuevo episodio? Aquí te contamos todo lo que pasó.

Capítulo 263 de “Jujutsu Kaisen”

El capítulo tiene solo 13 páginas, es la segunda parte del capítulo 262.

Partimos con el narrador diciendo “Infinito vs Amplificación. La batalla se decidirá en estos tres minutos”

Yuta piensa que Rika no está enlazada a ese cuerpo por lo que no puede usar otra técnica que no sea la del infinito y además nos dice que Sukuna no puede usar el Corte que parte al mundo sin su brazo izquierdo. Así que, además de la amplificación, Sukuna no tiene ningún truco para poder traspasar el infinito.

Yuta siente que tiene la ventaja pero calcula mal la distancia. Esta situación también se había dado en el entrenamiento de intercambio.

Se queja de que los brazos y piernas de Gojo son absurdamente largos (por lo que puede que le cueste adaptarse bien al cuerpo).

Desde fuera, la técnica del infinito parece perfecta y Todopoderosa y aún así es mucho más compleja de lo que parece. Por lo que no hay manera que con solo haber cambiado una vez durante el entrenamiento, sea suficiente para dominarla.

Tras calcular mal la distancia, Sukuna piensa que Yuta falló.

Tras eso Yuta entiende porque es necesario los seis ojos para usar la técnica de Gojo.

En la página 6 tenemos un flashback de Gojo: Gojo: Todo estará bien. Después de todo soy el más fuerte.

Se queja de que los brazos y piernas de Gojo son absurdamente largos (por lo que puede que le cueste adaptarse bien al cuerpo).

Yuta se pregunta que tan poderoso fue Gojo para decir eso con tanta confianza. Sukuna se da cuenta de aquello ya que piensa que tiene problemas para manejar una técnica tan poderosa. Por lo que le dice:

“¿Crees que tienes tiempo para soñar despierto?”

Sukuna sabe que la técnica de Yuta es “copiar” ya que Kenjaku se lo dijo. Por lo que concluye que para copiar la técnica se debe alimentar al alma con el cuerpo o una parte del cuerpo del objetivo.

Así que se pregunta si acaso no tiene esa técnica con el intercambio de cuerpo? ¿Puede usar otras habilidades copiadas como esta?

Incluso si puede usarlas Sukuna ya se hace una idea de las técnicas que Yuta puede usar. En este punto el infinito no es más que algo secundario de la técnica de Kenjaku.

En la batalla anterior Sukuna confirmó que Yuta no puede usar técnicas copiadas simultáneamente. Concluye que Okkotsu no tiene más herramientas que el infinito en este momento.

Sukuna se pregunta cuánto tiempo puedes usar la técnica de copia. Se pregunta si podrá mantener esa forma una vez que se termine la técnica de Kenjaku. ¿Qué pasaría si Yuta entró en esta pelea sabiendo que no hay regreso? En ese caso, el movimiento que podría hacer sería...

OTRO FLASHBACK Gojo le dice a Yuta que su uso de energía maldita es demasiado descuidado. Se pregunta si Kukasuaabe no le dijo nada sobre eso. Maki dice que Gojo es muy duro con Yuta jajaja panda dice que el hecho de que solo sea duro con Yuta es un poco doloroso. Inumaki: ¡salmón!

Vuelta al presente, Yuta dice que está siendo minucioso. Está leyendo los recuerdos de Gojo uno a uno. Cada movimiento que hace Gojo para usar su técnica.

El capítulo termina con Yuta a punto de hacer el Púrpura frente a Sukuna.

La próxima semana sí habrá manga.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 263 de “Jujutsu Kaisen”?

El manga está confirmado para que salga en la página web Manga Plus este día domingo 7 de julio de 2024 a las 10:00 a.m.; sin embargo, corre la posibilidad que se filtre varios días antes. Por ejemplo, el jueves 4 del mismo mes.

Dónde leer el manga de “Jujutsu Kaisen”

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la plataforma oficial de Shueisha para leer manga en línea de forma gratuita. Puedes encontrar “Jujutsu Kaisen” y otros títulos populares en esta plataforma. Solo necesitas visitar el sitio web o descargar la aplicación.

Ficha técnica de “Jujutsu Kaisen”

Título: Jujutsu Kaisen (呪術廻戦).

Jujutsu Kaisen (呪術廻戦). Autor: Gege Akutami.

Gege Akutami. Género: Acción, Sobrenatural, Horror.

Acción, Sobrenatural, Horror. Publicación: El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en marzo de 2018.

El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en marzo de 2018. Recopilación en Tomos: La serie sigue saliendo en volúmenes tankōbon.

La serie sigue saliendo en volúmenes tankōbon. Sinopsis: “Jujutsu Kaisen” sigue la historia de Yuji Itadori, un estudiante de preparatoria con habilidades físicas excepcionales que se ve envuelto en un mundo de maldiciones y jujutsu después de un encuentro con un objeto maldito peligroso. Para salvar a sus amigos y proteger el mundo de las maldiciones, Yuji se une a un grupo de hechiceros y se convierte en un estudiante de jujutsu.

