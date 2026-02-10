“Chainsaw-Man: La película - Arco de Reze” ya tiene fecha de estreno confirmada en Crunchyroll para este 2026

La franquicia de “Chainsaw Man” sigue expandiéndose en la industria del anime, y ahora se ha confirmado oficialmente que “Chainsaw-Man: La película - Arco de Reze” llegará en otoño de 2026 a Crunchyroll. Esta adaptación cinematográfica es una de las más esperadas por los fans del manga de Tatsuki Fujimoto, ya que adapta uno de los arcos más intensos y emocionales de la historia.

La película promete acción brutal, drama psicológico y una animación de alto nivel, consolidando a la franquicia como uno de los fenómenos del anime moderno.

El Arco de Reze: uno de los más impactantes del manga

El Arco de Reze es considerado por muchos fans como uno de los puntos más altos de “Chainsaw Man”. En esta historia, Denji conoce a Reze, una misteriosa chica que parece interesarse genuinamente en él, lo que desata una serie de eventos que mezclan romance, traición y violencia extrema.

Este arco profundiza en la psicología de Denji, mostrando su vulnerabilidad y su deseo de una vida normal, mientras introduce uno de los enfrentamientos más memorables de la obra.

La película que mereció nominación a los Oscar

Desde su anuncio, “Chainsaw-Man: La película - Arco de Reze” también fue mencionada por críticos y analistas de la industria como una de las producciones animadas japonesas con potencial para entrar en la conversación de premios internacionales, incluyendo listas preliminares de favoritas para posibles nominaciones al Oscar en la categoría de Mejor Película Animada. Este tipo de menciones reflejó las altas expectativas en torno al proyecto, tanto por la popularidad del manga como por la reputación de MAPPA en producciones cinematográficas de alto nivel.

El futuro del anime de Chainsaw Man

El estreno de esta película refuerza los rumores de que MAPPA planea continuar adaptando el manga en formato cinematográfico y de series. Con el éxito de “Chainsaw Man” Parte 2 en el manga, la franquicia tiene material suficiente para varias temporadas y más películas en los próximos años.

Ficha técnica de “Chainsaw-Man: La película - Arco de Reze”