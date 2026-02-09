“Made in Abyss: The Awakening Mystery”: continuación del anime confirmada en formato películas

El abismo vuelve a abrir sus fauces. Tras una espera cargada de teorías y expectación, se ha confirmado oficialmente el regreso de la obra maestra de Akihito Tsukushi a la gran pantalla. La nueva película, titulada “Made in Abyss: The Awakening Mystery”, no solo marca el retorno de Riko y compañía, sino que inaugura una ambiciosa serie cinematográfica que promete explorar los rincones más oscuros y letales del mapa.

“The Awakening Mystery”: El inicio de una nueva era cinematográfica

Programada para estrenarse en otoño de 2026, “Made in Abyss: The Awakening Mystery” se posiciona como la primera entrega de una nueva serie de filmes. Esta decisión confirma que la franquicia ha encontrado en el cine el formato ideal para narrar sus arcos más complejos, permitiendo una libertad visual y narrativa que la televisión no siempre puede alcanzar.

La trama nos sumergirá en los secretos más antiguos del Abismo. Tras superar los horrores de las capas superiores, el grupo protagonista se enfrenta ahora a revelaciones que prometen expandir la mitología de la serie, enfrentándolos a peligros que desafían la comprensión humana y la propia cordura.

Tráiler oficial

El sello de Kinema Citrus: Calidad y crudeza visual

La animación estará nuevamente en manos de Kinema Citrus, el estudio que ha logrado capturar con maestría el contraste único de la obra: una estética aparentemente inocente y “moe” que choca frontalmente con una narrativa extremadamente cruda.

Al ser la primera de una saga, esta película servirá de puente hacia los niveles más profundos del Abismo (la séptima capa y más allá). La escala emocional se elevará, centrándose en los misterios de los “Confines del Destino”. Con el apoyo de una producción de alto presupuesto, los fans pueden esperar una experiencia sensorial completa, donde el diseño de sonido y la dirección artística nos hagan sentir la presión del abismo en cada escena.

FICHA TÉCNICA