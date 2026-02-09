Resumen

El abismo vuelve a abrir sus fauces. Tras una espera cargada de teorías y expectación, se ha confirmado oficialmente el regreso de la obra maestra de Akihito Tsukushi a la gran pantalla. La nueva película, titulada “Made in Abyss: The Awakening Mystery”, no solo marca el retorno de Riko y compañía, sino que inaugura una ambiciosa serie cinematográfica que promete explorar los rincones más oscuros y letales del mapa.

“Made in Abyss: The Awakening Mystery”: continuación del anime confirmada en formato películas
"Made in Abyss: The Awakening Mystery": continuación del anime confirmada en formato películas

