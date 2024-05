La gran batalla en la tierra infestada de demonios y deshabitada de Shinjuku sigue con su curso y ahora, que Todo se ha unido a Yuji Itadori para enfrentar al ‘rey de las maldiciones’ Sukuna, una ayuda llegó. ¿Era Satoru Gojo? ¡Aquí te contamos todo lo que pasó en el capítulo 261 del manga de “Jujutsu Kaisen”!

Capítulo 261 de “Jujutsu Kaisen”

El capítulo comienza con Yuji decidiendo que aplastará el corazón de Sukuna.

Tan pronto como Sukuna canta ‘Expansión de dominio’, ve a Gojo de pie y, incrédulo, Sukuna se pregunta si realmente es él, pero rechaza ese pensamiento porque dice que es imposible.

Sukuna lo ve y se da cuenta de quién es y golpea a Itadori mientras dice “¡Te pido perdón por subestimarte! ¡Es increíble! ¡No sabía de lo que eras capaz, Yuta Okkotsu!”, mientras Gojo abre los ojos.

¡Se confirma de el que está en el cuerpo de Satoru Gojo es YUTA OKKOTSU usando la técnica maldita de Kenjaku!

Tenemos Flashback. Yuta le dice a Rika que se coma a Kenjaku y copie su TM para cambiar de cuerpo. Maki se opone pero Hakari dice que sí con la condición de que lo use en última instancia. Osea, si todos mueren o están a punto de.

Kusakabe: ¿No podemos simplemente copiar el Mukagen del cuerpo de Gojo?

Shoko: No puedes usar su técnica maldita ilimitada sin los seis ojos.

Kusakabe: Entonces simplemente copia los seis ojos....

Shoko: Los seis ojos son parte de su cuerpo físico, no es una tomografía computarizada, así que no puedes copiarlo.

Maki lanza la pregunta: Dado que Yuta puede ‘copiar’ la técnica maldita durante sólo 5 minutos.... ¿qué pasaría después? Yuta responde diciendo que no sabe lo que sucedería...

Mei Mei explica los pros y los contras de que Yuta copie la técnica maldita de Kenjaku: “Existe la posibilidad de que después de cambiar de cuerpo, Yuta pierda su técnica y tenga que vivir para siempre en el cuerpo de Satoru Gojo”

Si la técnica maldita de Kenjaku es de tipo constante o intermitente, no podrá mantener ni su cuerpo físico ni su alma y morirá.

Si la técnica maldita opera de forma intermitente, no morirá inmediatamente, pero lo hará con el tiempo.

Si la técnica maldita es de un solo uso, podrá usarla sin límites incluso después de 5 minutos.

Mei: Después de completar el cambio de cuerpo, también es posible que la técnica maldita de Okkotsu sea descartada y que viva en el cuerpo de Gojo-kun de ahora en adelante.

Kusakabe dice que es un buen plan pero simplemente no es “humano”

Yuta: ¿Qué quieres decir con “humano”? Estamos a punto de luchar contra el Hechicero Jujutsu más fuerte de la historia. “Si podemos ganar simplemente desperdiciando nuestra humanidad, ni siquiera deberíamos discutir sobre esto”, prosigue Okkotsu.

Yuta pregunta si todos tienen miedo de convertirse en algún tipo de “monstruo” para pelear contra Sukuna. Maki le grita a Yuta diciendo que “todos están preocupados por él”.

Cambio de escena, Yuta le dice a Gojo que tomará su cuerpo si muere. Gojo dice que está bien con eso. Él dice que no tiene intención de perder y no le importa lo que le sucede a su cadáver.

Yuta: Ah, por cierto, me dijeron que era descendiente de la sangre Fujiwara ¿No dijo, Gojo-sensei, que era descendiente de la sangre “Sugawara”?”

Gojo: Es el Sugawara, tú y yo somos parientes lejanos. Pero ¿no estaban los “Sugawara” y los “Fujiwara” en malos términos?

Yuta: Entonces supongo que Uro-san tuvo un malentendido entonces...

Gojo: Bueno, es posible que ambos tengamos razón.

Gojo dice que Yuta podría haber nacido en mejores circunstancias que él. Entonces Gojo dice que si Yuta no puede utilizar esa ventaja, es totalmente tonto. Gojo: Comencemos con tu descuidada energía maldita. Siempre te he dicho que tengas cuidado con eso.

Gojo luego les pide a sus alumnos que se vayan porque no quiere que vean un lado sangriento, especialmente porque no sabe que lo que está a punto de hacer es correcto.

Gojo una vez más les dice a sus alumnos que regresen pero ellos lo refutan. Yuta le dice a Gojo que no vuelva a intentar convertirse en un monstruo por sí mismo. Gojo: Eso es algo que no puedo. En ese momento me quedé atrás. Tengo que alcanzarlo (Recordando a Geto).

Mei Mei pone a Amai (el amigo de Itadori) en el cuerpo médico del equipo con Nitta como apoyo, pidiéndole que le suministre azúcar al cerebro usando su tomografía computarizada.

La escena cambia de nuevo. Yuta es cortado por la mitad debido al WCS de Sukuna y ha sido trasladado de urgencia a la sala médica. Arata ha usado CT para evitar que las heridas de Yuta empeoren, por lo que puede que sea demasiado tarde.

Yuta dice que está consciente gracias a Rika pero está empezando a llegar a su límite. Shoko le dice a Yuta que ya ha cosido el cadáver de Gojo, por lo que una vez que Yuta cambia, tiene que activar RCT a su máxima capacidad y completar el cuerpo.

Volvemos al presente. Sukuna y Yuta en el cuerpo de Gojo, ambos abren su dominio. El narrador dice que Gojo ya había mostrado la solución al dominio de barrera abierta de Sukuna en su pelea.

El capítulo termina con Sukuna usando el Malevolent Shrine y Yuta usando Unlimited Void de Gojo.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 261 de “Jujutsu Kaisen”?

El manga está confirmado para que salga en la página web Manga Plus este día domingo 26 de mayo de 2024 a las 10:00 a.m.; sin embargo, corre la posibilidad que se filtre varios días antes como el jueves 23 del mismo mes.

Dónde leer el manga de “Jujutsu Kaisen”

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la plataforma oficial de Shueisha para leer manga en línea de forma gratuita. Puedes encontrar “Jujutsu Kaisen” y otros títulos populares en esta plataforma. Solo necesitas visitar el sitio web o descargar la aplicación.

Ficha Técnica de “Jujutsu Kaisen”

Título: Jujutsu Kaisen (呪術廻戦).

Jujutsu Kaisen (呪術廻戦). Autor: Gege Akutami.

Gege Akutami. Género: Acción, Sobrenatural, Horror.

Acción, Sobrenatural, Horror. Publicación: El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en marzo de 2018.

El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en marzo de 2018. Recopilación en Tomos: La serie sigue saliendo en volúmenes tankōbon.

La serie sigue saliendo en volúmenes tankōbon. Sinopsis: “Jujutsu Kaisen” sigue la historia de Yuji Itadori, un estudiante de preparatoria con habilidades físicas excepcionales que se ve envuelto en un mundo de maldiciones y jujutsu después de un encuentro con un objeto maldito peligroso. Para salvar a sus amigos y proteger el mundo de las maldiciones, Yuji se une a un grupo de hechiceros y se convierte en un estudiante de jujutsu.

VIDEO RECOMENDADO Platillo nacional formó parte de una batalla de comidas en el octavo capitulo de ‘Food Wars’, en su versión latinoamericana.