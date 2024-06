Renato Tapia ha elevado su voz de protesta y expuso la verdadera razón de su negativa a la selección peruana para viajar a Estados Unidos, donde la Bicolor debe enfrentar a El Salvador y disputar la Copa América. “Me veo en la obligación de tomar esta decisión”, señaló en un comunicado, deslizando que no estará en el partido amistoso, ni para el certamen continental, hasta que renueve con Celta o encuentre nuevo equipo.

MIRA | Renato Tapia no viajará a Philadelphia con la selección peruana

No viajar con la delegación de la selección peruana responde a falta de garantías, señaló el ‘Capitán el Futuro’ vía redes sociales, donde sus palabras han sido sinónimo de polémica.

“No recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”, escribió.

Esto debido a la apertura del periodo de fichajes en Europa, donde Tapia pretende continuar su carrera futbolística. “El contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo ese contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro profesional y personal, detalló.

Lee aquí el comunicado completo de Renato Tapia sobre su decisión de no viajar a Estados Unidos con la selección peruana.

Comunicado completo de Renato Tapia

“Con mucho pesar, les informo que no podrá acompañar a la selección al viaje a Estados Unidos para disputar los próximos partidos.

Como es de público conocimiento, el contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo ese contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro profesional y personal.

Esta situación la conversé con el presidente de la FPF (Agustín Lozano) días antes del último partido amistoso frente a Paraguay, con el objetivo que la FPF pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión.

Tuve la esperanza que en los siguientes días se solucionase el tema, y el compromiso de la FPF era solucionar este tema antes de viajar a Estados Unidos. Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir.

Representar al Perú y defender sus colores siembre ha sido un motor en mi vida. Es por lo que siempre he trabajado, es un honor y a la vez una gran responsabilidad representar a mi país.

A toda la delegación les deseo lo mejor, de todo corazón, no tengo dudas que darán todo por nuestra camiseta en los siguientes encuentros, yo estaré alentándolos desde donde me toque estar”.