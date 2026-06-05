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Keiko Fujimori en el mitin de cierre de campaña de la segunda vuelta este 4 de junio. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Keiko Fujimori en el mitin de cierre de campaña de la segunda vuelta este 4 de junio. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, aseguró que respetará la voluntad popular en esta segunda vuelta y dijo que “siempre ha aceptado los resultados” y usado herramientas que están consideradas por las normas.

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