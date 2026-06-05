Por Carlos Gonzales

Los Injertos del Callao y Ventanilla’, la banda de delincuentes que protagonizó un espectacular robo de dos lingotes de oro en la Costa Verde, el pasado 22 de marzo, planificó de manera cuidadosa dicho atraco y creía que les había salido perfecto, pero no tomaron en cuenta dos detalles: las cámaras de seguridad de los distritos por donde se desplazaron y el uso reiterado de los mismos vehículos en sus asaltos, según contó una fuente policial a El Comercio.

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