La Policía y Ministerio Público lograron determinar las viviendas que eran usadas como guaridas por los delincuentes, así como los puntos donde se reunían, gracias a las imágenes de las cámaras de videovigilancia de los distritos de Miraflores, San Miguel, Callao y La Perla.

La PNP allanó 19 inmuebles de Callao, Breña y Ventanilla, como parte del operativo para capturar a miembros de la banda 'Los Injertos del Callao y Ventanilla'.

En base a los videos de las cámaras de seguridad, los investigadores de la Policía determinaron que aquel 22 de marzo los sujetos salieron de una vivienda ubicada en el jirón Chulucanas, en la zona de Dulanto, en el Callao, luego se dirigieron a la calle Porta, en Miraflores, hicieron seguimiento a los taxis que transportaban las barras de oro y perpetraron el atraco en un sector en el que los taxistas no tendría posibilidad de maniobrar para evitar el atraco. A las horas, ellos volvieron al mismo lugar de donde salieron.

Las labores de seguimiento de las autoridades determinaron que la banda se reunía de manera constante en los exteriores de la vivienda situada en el jirón Chulucanas, la cual le pertenece al delincuente Harold Steward Farroñay Benites, para planificar sus atracos y compartir momentos de diversión. Las cámaras del municipio chalaco registraron que los hampones jugaban carnavales, tomaban licor y almorzaban en dicha zona.

Los sujetos guardaban sus armas, tras los asaltos, en dos viviendas de Breña y una del Callao. Precisamente, agentes policiales incautaron revólveres y fusiles a un sujeto que trasladaba dicho armamento en el cruce del jirón Pariacoto y la Av. Venezuela.

Los agentes de la División de Investigación de Robos, a cargo del caso, y de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Mininter establecieron que unos 14 vehículos, entre automóviles, camionetas, furgonetas y motos, fueron usados en el robo de los lingotes de oro.

La modalidad que usaba dicha banda era de rodear con más de cinco vehículos a la unidad que transportaba el oro para evitar su fuga. Además, portaban armas de uso militar -como fusiles- para amedrentar a las víctimas y, en algunos casos, se colocaban chalecos de la Policía.

¿Quiénes son los cabecillas de la banda?

Durante la investigación del caso, la Policía elaboró un organigrama y estableció que Giancarlo Infante Ávalos y José Ángel Alfonso Nole Palacios son los cabecillas de la banda ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’. Un hecho que llamó la atención de los agentes policiales es la participación de un adolescente de 17 años, de nombre Dominic, quien entregó las armas usadas en el robo del oro en la Costa Verde y es acusado de asesinar a Luis Menezes Céspedes. Él es hijo de Diego Alonso Oré León, delincuente que integró la banda ‘Los Charlies de Breña’ y quien se encuentra recluido en un penal por robo agravado..

En el caso de Infante Ávalos, se conoció que se salvó de morir durante un ataque a balazos perpetrado por sicarios, en octubre del 2015, cuando se encontraba en un vehículo en el cruce de los jirones 2 de Mayo y Pachacútec, en la urbanización Magisterial, en La Perla. Él recibió cinco impactos de bala en el cuerpo. La Policía vinculó el atentado a un enfrentamiento entre bandas por el cobro de cupo a las obras de construcción.

Nole Palacios, quien es jefe de la barra del club Sport Boys, se encargaba de distribuir los vehículos usados en los atracos, así como roles que cumplirían cada uno de los delincuentes. Su pertenencia a la organización criminal quedó evidenciada cuando acudió a la avenida Libertad, en San Miguel, lugar donde asesinaron al taxista Gian Piero Mayorga Solari, quien había tenido problemas con Harold Farroñay Benites, para tomar fotos y constatar el crimen perpetrado el 22 de febrero pasado.

Uno de los cabecillas de la banda y su cómplice lograron fugar tras enfrentarse a balazos -en los exteriores del condominio Villanova, en avenida Alameda 1 (Callao)- a los agentes PNP que le hacían seguimiento. El coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, resultó herido en el abrazo cuando trató de repeler el ataque.

El coronel PNP Roger Cano resultó herido durante un enfrentamiento con delincuentes en el Callao. (Foto: El Comercio)

Durante el operativo ejecutado en distintos puntos de la ciudad, el pasado 10 de abril, se utilizaron drones del Ejército para hacerle seguimiento a los sujetos que iban a ser capturados.

La Policía también intervino una vivienda situada en el asentamiento humano Márquez, en el Callao, y hallaron dos vehículos de marca Peugeot que fueron usados en el robo de los lingotes de oro en la Costa Verde. Se trata de una furgoneta de placa C2Q-868, así como el automóvil de matrícula AAP-519. A este último se le había modificado su color y se le colocó una mica encima de su placa para que no se reconozca el número.

En el lugar residían tres miembros de clan familiar Llerén, los cuales se encargaban de brindar la logística a la banda para perpetrar los asaltos.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: Policía Nacional: las causas de la poca confianza ciudadana en la PNP y las posibles medidas para revertir esa situación

¿Qué crímenes y asaltos han perpetrado ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’?

Una fuente policial indicó a este Diario que ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’ se dedicaban a robar barras de oro provenientes de la minería ilegal, pues saben que los propietarios no denunciarán el asalto por temor a ser investigados, tal como ocurrió en el caso del atraco de la Costa Verde.

PUEDES VER AQUÍ: Lima Reporta: El futuro de las 34 mil papeletas impuestas en San Miguel tras el reclamo ante la MML

Por ello, la Policía señala que algunos miembros de la banda fue los que robaron lingotes de oro el pasado 14 de enero en una calle de San Martín de Porres. Lo particular de este atraco fue que los hampones utilizaron chalecos de la PNP para simular un falso operativo policial. Algunos de los 17 vehículos incautados fueron usados en dicho asalto.

Este es uno de los vehículos usados en el robo de dos lingotes de oro. (Foto: El Comercio)

También, el 9 de enero, los malhechores asaltaron en la urbanización Bocanegra un furgón que trasladaba equipos tecnológicos valorizados en 94 mil dólares, tras un seguimiento por diversas calles del Callao.

A ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’ también se les acusa de asesinar a cuatro personas en el 2025 a fin de ‘silenciarlas’, ya que las víctimas conocían de sus actividades ilícitas.