Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La leptospirosis se transmite cuando las personas camina sin botas por charcos que contienen agua en los que los roedores han orinado.
La leptospirosis se transmite cuando las personas camina sin botas por charcos que contienen agua en los que los roedores han orinado.
Por Carlos Gonzales

El número de casos de leptospirosis en el Perú llegó, en lo que va del año, a 1.570 y se ha reportado que 12 personas fallecieron a consecuencia de dicha enfermedad. También se ha registrado 219 hospitalizados. Las regiones donde se han registrado fallecidos son Piura (4), Lima (2), Tumbes (2), Apurímac (1), Ica (1), Madre de Dios (1), San Martín (1). La cifra de víctimas ha llamado la atención de las autoridades, ya que podría superar a lo reportado en años anteriores.