El número de casos de leptospirosis en el Perú llegó, en lo que va del año, a 1.570 y se ha reportado que 12 personas fallecieron a consecuencia de dicha enfermedad. También se ha registrado 219 hospitalizados. Las regiones donde se han registrado fallecidos son Piura (4), Lima (2), Tumbes (2), Apurímac (1), Ica (1), Madre de Dios (1), San Martín (1). La cifra de víctimas ha llamado la atención de las autoridades, ya que podría superar a lo reportado en años anteriores.

En ese contexto, el pasado 20 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió, a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, una alerta epidemiológica ante el incremento del riesgo por leptospirosis asociado a lluvias intensas en diferentes regiones del país.

La alerta epidemiológica tiene un ámbito de intervención en los distritos de las regiones declaradas en emergencias, como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Los especialistas recomiendan no cruzar charcos o utilizar botas de jebe para evitar la leptospirosis. (Foto: Sunass)

Piden no arrojar basura a las alcantarillas

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) indicó que, a causa de las lluvias intensas o de la acción humana, los alcantarillados pueden colapsar y aumentar considerablemente el riesgo de contagio de las personas.

Por ello, recomendó no arrojar plásticos, trapos, restos de comida, pañales, e incluso agua de lluvia a través de buzones, inodoros, etc. Esta acción hace que las redes colapsen y se generen focos infecciosos en los que proliferen los roedores que causan la leptospirosis.

También exhortó a las empresas prestadoras de servicio de agua potable y saneamiento (EPS) a atender con prioridad los casos de colmatación y rebose de alcantarillas para prevenir la formación de focos infecciosos

Síntomas, diagnóstico y letalidad de la leptospirosis

Ciro Maguiña, médico infectólogo y exdecano del Colegio Médico del Perú, indicó a El Comercio que la leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria leptospira y está dentro del grupo que se llama zoonóticas, es decir, se transmite de los animales al hombre.

Remarcó que la enfermedad se transmite cuando una persona transita descalza por charcos de agua donde un roedor ha orinado y la bacteria ingresa por la piel, a través de una herida que tenga en la pierna pies, o a través de las mucosas, tras tocarse con las manos los ojos, la nariz o la boca.

Los síntomas de la leptospirosis son fiebre, dolor de cabeza y muscular, por lo que muchas personas la confunden con el dengue, malaria, zika o chikungunya. Incluso, remarcó que dicha enfermedad, en su desarrollo, puede imitar a una fiebre tifoidea, hepatitis viral o malaria.

Por ello, advirtió que la leptospirosis en el Perú no es de rápido diagnóstico y que, cuando se confirma con pruebas en laboratorio, la enfermedad ya avanzó y el paciente está en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Ante situación, indicó que es necesario que el médico determine de dónde procede el paciente y qué actividad realizaba y, ante la sospecha, aplicar un antibiótico para detener el avance.

“En la forma grave el paciente se pone ictérico (piel de color amarilla) a la semana, sus riñones dejan de funcionar y comienza a sangrar y el pulmón no respira y se presenta una falla multiorgánica. La persona muere cuando llega tardíamente a recibir tratamiento”, afirmó.

Afirmó que la letalidad en los casos complicados es del 10%, mientras que en las personas con daño pulmonar o renal es del 50%.

Explicó que se trata de una enfermedad que predomina en las zonas tropicales. En el caso de Perú tiene mayor incidencia en la selva, así como en la costa. Remarcó que las personas que están más expuestas son las que visitan piscinas en la selva, hacen turismo o que realizan hacen actividades de deforestación. “En la Amazonía hay agua, pero no hay desagüe”, aseveró.

No obstante, señaló que muchas personas tuvieron leptospirosis, pero fueron asintomáticas, sobre todo las personas nativas de las zonas endémicas. “La frecuencia de contacto permanente genera anticuerpos”, indicó.

“En la Amazonía hay mucho reservorio y hay muchos animales y roedores que orinan en los ríos y riachuelos. Se transmite a los hombres porque se desplazan por esas zonas descalzos, sin botas, sobre todo el foráneo, que no tiene defensas, y se les mete la bacteria por una herida. La persona nativa desarrolla anticuerpos”, refirió.

En ese contexto, recordó que hace unos años el río Nanay, en Loreto, se desbordó y dejó grandes charcos en sus alrededores, pero las personas transitaron por esos lugares sin botas y se les diagnosticó leptospirosis. Por ello, recomendó el uso de botas en zonas inundadas, lavado constante de manos, no bañarse en charcos o en piscinas cuyas aguas no han sido debidamente tratadas.

Médico infectólogo explica por qué aumentan los fallecidos por leptospirosis en el Perú

Los casos de fallecidos por leptospirosis en la costa norte del país se deben a que en esa zona se ha registrado en los últimos meses lluvias constantes por el Fenómeno El Niño costero, lo que ha originado desbordes e inundaciones y contacto de personas con esas aguas que contienen orina de roedores y de otros animales, explicó el médico infectólogo Juan Carlos Célis.

“Siempre hay aumento de casos y muertes en las épocas de lluvias e inundaciones. En todo el año hay leptospirosis, pero, cuando hay precipitaciones y desbordes, aumentan los casos y la mortalidad”, indicó el especialista a El Comercio.

Detalló que no se están presentando mayor cantidad de casos en comparación con años anteriores, sino que se ha incrementado el número de fallecidos, especialmente en la zona norte del país.

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Explicó que esa situación se debe, según dijo, a que los médicos de regiones como Piura y Tumbes, en los que no se presentan muchos casos de leptospirosis, no están entrenados para detectar dicha enfermedad y la confunden con otras enfermedades, por lo que, cuando recién se confirma el diagnóstico, el paciente ya se encuentra grave. Por ello, consideró fundamental que las autoridades sanitarias informen a los médicos de que en su zona de trabajo hay leptospirosis.

“Lo que estamos viendo actualmente es el aumento de la mortalidad y hay regiones que no están acostumbradas a tener muchos casos”, aseveró Célis.

No obstante, Célis remarcó que un síntoma que podría ayudar a los médicos a sospechar de la enfermedad es que algunos pacientes con leptospirosis llegan con fuerte dolor con fuerte dolor lumbar y en las pantorrillas.

Casos de leptospirosis

Además, remarcó que la leptospirosis afecta principalmente a ciudades como Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Madre de Dios y Tumbes porque tiene malos sistemas de alcantarillado.

Explicó que los grupos más vulnerables ante dicha enfermedad son los desnutridos, niños, los adultos mayores, las personas con comorbilidades -como diabetes, hipertensión y obesidad- pacientes oncológicos, y personas con enfermedad pulmonar crónica.

Por su parte, Ernesto Gozzer, especialista en salud pública, explicó que en la zona norte del país, como Tumbes y Piura, se concentra la mayoría de los casos del brote actual, pero que esa situación se torna preocupante, ya que, de acuerdo con el reporte de las autoridades, las lluvias se podrían prolongar en la costa norte unos meses más debido al Fenómeno El Niño.

Por ello, recomendó debe evitar el contacto directo con agua estancada, charcos o lodo, y que las personas que trabajan en zonas inundadas deben usar botas de jebe y guantes.

Además, consideró clave que el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales realicen una permanente vigilancia epidemiológica para reportar de manera inmediata de casos probables y confirmar el diagnóstico.