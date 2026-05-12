La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque declaró la alerta sanitaria tras confirmar siete casos de leptospirosis. Los reportes oficiales indican la existencia de 130 pacientes sospechosos adicionales en la región. Esta medida busca frenar la propagación de la bacteria y asegurar la atención oportuna de los afectados.

Los contagios confirmados se localizan en los distritos de Motupe, Illimo, Olmos y Chiclayo. Las autoridades vinculan este incremento con las recientes lluvias intensas y el colapso de redes de alcantarillado. El estancamiento de agua y el lodo facilitan el contacto humano con la orina de animales infectados.

La leptospirosis es una zoonosis causada por la bacteria Leptospira. Los roedores, perros y ganado actúan como los principales reservorios del microorganismo. La infección ocurre cuando la bacteria ingresa al cuerpo mediante heridas en la piel o mucosas expuestas a entornos contaminados.

Los pacientes presentan fiebre alta, cefalea intensa y dolores musculares, principalmente en las pantorrillas. Sin tratamiento médico, la enfermedad progresa hacia fallas multiorgánicas en el hígado y los riñones. El Ministerio de Salud recomienda evitar la automedicación y acudir de inmediato a los centros asistenciales.

La Geresa Lambayeque y la Municipalidad de Chiclayo coordinan talleres de prevención para el personal municipal. Los equipos de respuesta rápida realizan investigaciones epidemiológicas en las zonas de mayor riesgo. Asimismo, ejecutan campañas de desratización y limpieza en mercados locales para reducir la población de roedores.

El personal de salud insta a la población a utilizar calzado cerrado y guantes durante labores de limpieza. También sugieren el consumo de agua hervida y la desinfección de alimentos almacenados. La vigilancia sanitaria permanece activa en el aeropuerto y terminales para detectar posibles nuevos casos.