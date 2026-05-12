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Declaran alerta sanitaria en Lambayeque elevado número de casos de leptospirosis. (Foto: Andina)
Declaran alerta sanitaria en Lambayeque elevado número de casos de leptospirosis. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque declaró la alerta sanitaria tras confirmar siete casos de leptospirosis. Los reportes oficiales indican la existencia de 130 pacientes sospechosos adicionales en la región. Esta medida busca frenar la propagación de la bacteria y asegurar la atención oportuna de los afectados.

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