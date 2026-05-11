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Foto: composición.
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Por Sebastián Ramírez Mendoza

En últimas semanas, en El Comercio se publicaron informes sobre José Leopoldo Verona Baluarte, CEO del Miami Beach Peruano, uno de ellos relacionado con las acusaciones de sus inversionistas por este proyecto inmobiliario ubicado en Casma. Sin embargo, no son los únicos cuestionamientos en torno a su nombre, pues también existen otros hechos, entre ellos una investigación anticorrupción, una denuncia policial por atentado contra el derecho de sufragio y una denuncia pendiente por estafa ante el Ministerio Público.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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