José Verona, además de ser CEO del Grupo Verona y del mencionado Miami Beach Peruano, se presenta en sus redes sociales como escritor best seller y experto en asesoría tributaria. Además, se dedica a brindar conferencias y a la venta de lotes. En Instagram cuenta con un promedio de 81.000 seguidores.

Nació el 6 de diciembre de 1976 en Bellavista, Callao, y actualmente tiene 49 años, de acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Al revisar sus datos en la plataforma de Infogob, no figura como afiliado a ningún partido político; sin embargo, sí postuló como regidor distrital en las elecciones regionales y municipales de 2006 por el Movimiento Amplio Regional Callao, en Bellavista. Además, fue designado viceministro de Gestión Institucional del Ministerio del Interior (Mininter) en junio de 2010, durante el segundo gobierno de Alan García. También integró la comisión de transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Instagram de José Verona.

Investigación anticorrupción

En julio de 2016, Ojo Público informó que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) involucró a José Verona Baluarte en una investigación interna anticorrupción. El medio sostuvo que Verona estaba en la mira de dicha entidad por presuntamente obtener de forma irregular resoluciones favorables en casos de devolución de dinero por los conceptos de pago de impuestos, fraccionamiento de deuda, levantamiento de medidas de embargo y por procesos de fiscalización y cobranza tributaria.

La indagación reveló que el hombre se “jactaba que sus contactos en la institución podían ayudarlo en algunos trámites, utilizaba los nombres de algunos de ellos ante otros empleados de dicha entidad e incluso contactaba a funcionarios de áreas claves con la finalidad de obtener información de procesos reservados”.

José Verona actualmente no cuenta con un cargo público. Fuente: Infogob.

Pese a no ejercer como funcionario público, sí ha postulado como regidor en las elecciones municipales y regionales 2006. Fuente: Infogob.

En el documento se lee que el objetivo de la investigación es “evaluar e investigar los hechos señalados en la denuncia respecto a la presunta vinculación de algunos directivos o colaboradores de la entidad con un asesor tributario que ofrece sus servicios valiéndose de dichos vínculos dentro de la Sunat a favor del Grupo Verona (...). En la denuncia se indica que el señor José Verona, director del Grupo Verona, supuesto asesor tributario, vende los servicios de la Sunat como si fueran producto de su empresa, siendo el negocio principal del señor Verona ofrecer a empresas asesoramiento para solicitar y obtener sus devoluciones con éxito y en un tiempo relativamente corto y a buen precio”.

En la investigación de la oficina anticorrupción de la Sunat, que recogió información de los años 2014 y 2015, también se lee que “algunos colaboradores entrevistados indicaron que en las reuniones donde ha participado José Verona se presenta como extrabajador de Sunat, ufanándose de conocer colaboradores dentro de la institución que presumiblemente podrían ‘ayudarlo en algunos trámites’”.

Documento publicado por Ojo Público en 2016.

Documento publicado por Ojo Público en 2016.

Denuncia policial por atentado contra el derecho de sufragio

Más adelante, en 2021, en medio del contexto electoral de segunda vuelta, José Verona fue acusado de ser el creador de una página que promovía una eventual entrega directa de dinero del canon minero a las familias si Keiko Fujimori ganaba, y también aparecía la imagen de la entonces candidata presidencial, lo que para algunos usuarios fue catalogado de propaganda política.

Verona admitió ser el creador de la página web tucanon.com (Canon Minero), la cual prometía una eventual repartición del canon minero a los ciudadanos. Manifestó que no fue el Grupo Verona —del que es dueño— el que creó el sitio web, sino que fue él, a título personal, y la pagó con la tarjeta de su hermano Gino Verona. Sin embargo, en la dirección de la página figura el correo de su compañía (soporte@grupoverona.com). Al ser consultado por ello, Verona indicó que una persona que lo ayudó a crear el sitio se equivocó y colocó el correo institucional.

“El Grupo Verona no tiene nada que ver en esta propuesta ciudadana que viene desde que yo era viceministro. El Grupo Verona no participa en ninguna actividad política de ningún partido, ni nunca participará”, señaló en ese entonces. Pidió disculpas a la candidata y aseguró que se colocó su foto porque estaban “probando” la página. “Tengo que pedirle disculpas públicas a Keiko Fujimori, estábamos en la etapa beta”, agregó.

Página web de Canon Minero. El abogado aclaró que ni el Grupo Verona ni Keiko Fujimori tenían que ver con la iniciativa y que solo se trató de una versión beta.

Reiteró que “esta propuesta no responde a un tinte político”. “En el 2010, cuando era viceministro, me di con la sorpresa de la inutilización del canon minero por parte de los gobiernos regionales y distritales. He venido estudiando este fenómeno por 11 años”, explicó. “Tomé el reto de preparar un simulador, pero en vista que lo han tomado mal y ataca a la democracia y por el amor que le tengo a mi país estoy procediendo a dar de baja a la página”, añadió.

En 2021, diversos especialistas cuestionaron dicha página web. El experto en procesos electorales Jorge Jáuregui dijo que “la acción está destinada a persuadir a los electores para que voten por esa opción porque les están ofreciendo dinero. A mi juicio, hay argumentos coherentes para pensar que podría ser propaganda electoral porque cumple los parámetros que el reglamento establece. Si es propaganda electoral, sería ilegal porque ahora está prohibida la contratación de propaganda electoral con recursos privados. Solamente se puede difundir por recursos del Estado”, agregó.

Ante ello, este Diario logró acceder, a través de registros públicos, a la denuncia policial del 2021 interpuesta contra Keiko Fujimori y José Verona por “atentado contra el derecho de sufragio”.

Fuente: PNP.

Denuncia pendiente por estafa

Finalmente, El Comercio también pudo acceder a la página de consultas de casos fiscales para saber cuáles son las diligencias efectuadas contra él en el Ministerio Público. De ese modo, se pudo constatar que cuenta con una denuncia pendiente por estafa, cuya fecha es 28 de abril de 2021.

En realidad, son dos cuadrantes los que aparecen con la palabra estafa, pero como corresponden al mismo número de caso, el N.° 00506150101-2021-000208-0000, se trataría del mismo proceso, el cual además está bajo la jurisdicción de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Surquillo.

Fuente: Ministerio Público.

Fuente: Ministerio Público.

Bajo análisis

Para poder tener un panorama más completo, El Comercio se contactó con el abogado especialista en derecho penal Iván Torres La Torre, quien en primera instancia explicó que las investigaciones anticorrupción en la Sunat son procesos internos y administrativos destinados a detectar y sancionar posibles actos de corrupción, como el soborno o la concusión. “El Ministerio Público podría investigar delitos como cohecho (soborno), concusión, tráfico de influencias o colusión. Pero es importante precisar que la existencia de una investigación no implica responsabilidad penal ni culpabilidad. Jurídicamente, solo significa que las autoridades están verificando si existen elementos suficientes para atribuir la comisión de un delito”, expresó.

Sobre el reconocimiento de José Verona como creador de una página web durante la campaña de 2021, Torres expresó que las implicancias legales dependerán de si la página fue utilizada únicamente para difundir una propuesta política o si realmente buscaba influir en el voto mediante una promesa económica concreta vinculada a una candidatura. “La sola creación de una página web o la difusión de una propuesta sobre el canon minero no constituye automáticamente un delito. Para que exista responsabilidad penal o electoral, tendría que acreditarse que hubo una coordinación política o un ofrecimiento indebido orientado a captar votos”, mencionó.

En cuanto a la denuncia pendiente por estafa, el abogado comentó que “cuando en el registro fiscal figura una denuncia pendiente, normalmente quiere decir que existe una noticia criminal registrada ante el Ministerio Público, pero que el caso aún no cuenta con una decisión fiscal definitiva. Ello puede significar distintas situaciones procesales, por ejemplo, que el caso se encuentre en diligencias preliminares o que esté en etapa de calificación fiscal. Por tanto, una denuncia pendiente no equivale a condena ni implica que exista acusación formal”.

De todos modos, advirtió que el hecho de que haya dos cuadrantes con la palabra estafa y que tengan el mismo número de caso sería debido a que “podría ser una denuncia acumulada. Es decir, dos personas o más denunciaron casi al mismo tiempo y acumularon”.

Descargos

El Comercio se contactó con José Verona para conocer su versión sobre estos cuestionamientos. En relación con el informe de Sunat, mencionó que dicha entidad recibió a su correo institucional el 30 de octubre de 2015 una denuncia sobre presuntos hechos irregulares que estarían ocurriendo en Sunat y solicitando una investigación a fin de determinar su veracidad. “Esta denuncia es anónima. Deciden atender una denuncia anónima de octubre de 2015. ¿Fue una mentira para crear una patraña sobre José Verona? Porque las conclusiones del informe que emite Sunat quiere decir que para setiembre de 2016 el único informe técnico que emite esta oficina es el mío. ¿A ti te parece normal que esta oficina solo haya emitido un informe técnico?”, dijo.

El abogado brindó sus descargos sobre estos casos.

“La oficina de la Sunat se llama Ofecop (Oficina de Ejecución Coactiva), que solo investiga a funcionarios públicos. En mi opinión, la Sunat en el 2016 revive una falsa denuncia anónima del 30 de octubre de 2015 con una sola finalidad: desacreditar a mi persona para que Pedro Pablo Kuchsinski no me nombre jefe de la Sunat. El informe archivó este correo electrónico anónimo que supuestamente me denuncia. No entiendo cómo dieron cabida a esta patraña que lo único que buscó fue manchar mi nombre”, agregó.

Sobre la denuncia policial por presunto atentado contra el derecho al sufragio, Verona aclaró que a los tres meses se archivó. “Lo que dijo el fiscal en el archivo fue que estos hechos no constituyen delito. La acusación no vino de una institución pública. Fue un ciudadano de a pie, un samaritano dijo: ‘Voy a denunciar al señor Verona’”, expresó.

Finalmente, en relación con la denuncia pendiente que figura en los registros públicos de Fiscalía, Verona enfatizó que “no existe, lo que existe es un atraso en los sistemas de la Fiscalía. El día de mañana mis abogados van a presentar un escrito en ambas porque cuando un caso se archiva esto tiene que salir de los sistemas. No superó los estándares ni rigores de investigaciones preliminares”.

Ante las acusaciones, tanto anónimas como con nombre y apellido que se le han hecho desde hace años, este Diario le hizo una pregunta concisa: “¿Por qué la ciudadanía y sus clientes deberían seguir confiando hoy en José Verona?”. Él respondió que “denuncia es la que se hace ante una autoridad. Mis denuncias están archivadas. Los perfiles que comentan sobre mí en redes tienen menos de 100 seguidores, son falsos, son ‘hate’, son bots creados para atacar mi imagen. Quiero aclarar que no existe ninguna denuncia pendiente o vigente al 2026 contra José Verona”.

“Yo comencé a dar entrevistas en televisión en el 2005. He dado más de 1.000 entrevistas en televisión, he estado en todos los canales de televisión, en todos los periódicos y en todas las radios. Fui alto funcionario de la Sunat y he resuelto los casos más importantes de constructoras e inmobiliarias. Tengo una carrera destacada como jurista. Entonces es un deporte bien divertido atacar a la persona que sale en la tele dando entrevistas (haciendo referencia a su persona)”, concluyó.