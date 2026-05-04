Inversionistas acusan al proyecto inmobiliario “Miami Beach Peruano” de presuntos incumplimientos.

Uno de ellos fue Alejandro Rodríguez Ríos, quien se contactó con este Diario tras el primer informe publicado sobre el “Miami Beach Peruano”. “Todo lo escrito en la nota es verdad, pero existe un componente más. En mi caso, mi esposa y yo compramos un lote, pero también se nos propuso la oportunidad de ser inversionistas mediante la figura de un contrato mutuo”, señaló.

Alejandro firmó un contrato para que se le entregara uno de los lotes del proyecto.

A lo que hace referencia Alejandro es al contrato que firmó en 2022, mediante el cual se le otorgó la propiedad de un lote dentro del proyecto. “A través de redes sociales llegamos a ellos y adquirimos un terreno durante la primera etapa. Luego nos propusieron, además, ser inversionistas. Ese mismo año, mediante otro contrato, nosotros les entregamos 14.000 dólares con la condición de que nos devolvieran, en un año, esa suma más 7.000 dólares adicionales”, relató. Esa primera devolución se cumplió.

El problema, afirma, vino después. En 2023 volvió a invertir: primero, un monto de 73.000 dólares, que debía ser devuelto en un año junto con 29.200 dólares adicionales, según un contrato firmado en junio. Posteriormente, en agosto de ese mismo año, realizó una segunda inversión de 50.000 dólares, con la promesa de recibir en un año el capital más 25.000 dólares adicionales.

Contrato de inversión de 73.000 dólares.

Contrato de inversión de 73.000 dólares.

Contrato de inversión de 50.000 dólares.

Contrato de inversión de 50.000 dólares.

“Cometimos el error de firmar esos contratos. En 2024, el señor José Verona (quien en redes sociales se presenta como CEO del ‘Miami Beach Peruano’) grabó un video en el que agradece a todos los inversionistas y señala que nos acerquemos, porque él mismo, junto a su equipo, nos atendería de forma personalizada”, indicó.

Alejandro asegura que el equipo le comentó que habían tenido problemas y que buscaban llegar a un acuerdo. “Nos propusieron la devolución de la inversión más los intereses a través de terrenos en el mismo proyecto, pero nosotros no aceptamos. Pasaron los días y luego nos propusieron que nos iban a pagar, pero en 2025 y en cuotas”, manifestó.

El monto que esperaba recuperar ascendía a 123.000 dólares por capital invertido (73.000 más 50.000), más la ganancia pactada de 29.200 y 25.000 dólares; aunque, descontando el 5% correspondiente al impuesto a la renta de segunda categoría, las ganancias quedaban en 27.740 y 23.750 dólares, respectivamente. Así, el total a devolver era de 174.490 dólares. Dicho pago debió concretarse primero en 2024 y luego fue postergado a 2025.

El hombre sostiene que la devolución nunca llegó. “El modus operandi es bien sencillo. El señor Verona es una persona mediática que tiene un grupo empresarial fuerte y sólido, como lo es el Grupo Verona. Él es la imagen y comienza a captar gente. Utiliza su presencia para vender el proyecto por medio de otras personas”, contó.

Alejandro asegura que le propusieron devolverle el dinero en 2025 mediante periodos de gracia y pagos en cuotas, o entregarle títulos de propiedad de más lotes como compensación por la falta de devolución de su dinero.

“Se promocionan mucho en redes sociales e incluso hacen eventos. Yo me enteré por redes y asistí a dos de ellos, donde te atraen y te hablan del proyecto. Al final, toda comunicación es con sus vendedores, y a él te lo ponen en un Zoom para conversar unos cinco minutos, y así te genera seguridad”, agregó.

Alejandro ha recurrido a un estudio de abogados en busca de justicia. “Presenté el caso ante el Juzgado de Lima hace más de un año mediante una solicitud de demanda, y luego fue derivado a Áncash, donde se encuentra el proyecto. José Verona ha montado todo bastante bien. El nombre que aparece en los contratos es el de un representante del ‘Miami Beach Peruano’, Leonardo Calderón, quien se presenta como director general. Con él no he tenido comunicación; todo fue a través de la oficina legal del señor Verona”, declaró.

“Esperamos que nos puedan pagar el dinero. Tenemos un grupo de personas perjudicadas que están siendo coaccionadas con que, si no aceptamos terrenos, no pueden garantizarnos la devolución del monto”, expresó.

Alejandro ha presentado una solicitud de demanda.

Otro de los denunciantes es Luis Castillo Orozco, quien participó directamente como inversionista. Ello se acredita en el contrato que firmó en agosto de 2023, mediante el cual entregó 20.000 soles con la promesa de que, en un año, se le devolvería dicho monto más 10.000 soles adicionales. Luego, en setiembre, suscribió un segundo contrato por 100.000 soles, con el compromiso de recibir, en el mismo plazo, el capital más 50.000 soles adicionales.

El dinero debió ser devuelto en 2024. Sin embargo, luego de casi dos años, solo recibió 10.000 soles, monto que en realidad correspondía a un adelanto que Luis solicitó como condición para concretar el segundo contrato y contar con mayores garantías. Hasta la fecha, asegura, no ha recuperado el resto.

Contrato de inversión de 20.000 soles.

Contrato de inversión de 20.000 soles.

Contrato de inversión de 100.000 soles.

Contrato de inversión de 100.000 soles.

“Yo me enteré del proyecto por redes sociales. Una de las ejecutivas me escribió. Vi que detrás estaba el señor Verona, una persona conocida en redes, lo que me hizo pensar que se trataba de un proyecto serio. Al principio me preguntaron si me animaba a comprar lotes y dije que no, porque en verdad parecía que eso iba a demorar como diez años. Por eso les dije que no quería, pero ahí surgió la idea de invertir y generar ganancias por medio de un contrato mutuo, que es un préstamo”, contó Luis a El Comercio.

“Lo indignante es que, cuando vence el plazo, te dicen por WhatsApp que el negocio del ‘Miami Beach Peruano’ nunca fue dar rentabilidad, sino que se trataba de una estrategia comercial. Al final, ellos te quieren llevar a que adquieras sus lotes a cambio del dinero que te deben”, mencionó.

Los vendedores le explicaron a Luis que el negocio del “Miami Beach Peruano” no fue dar rentabilidad, sino que se trataba de una “estrategia comercial”.

El hombre explicó que solicitó ayuda legal para enviar un requerimiento de cobranza en 2024, así como un acta de conciliación y una carta notarial en 2026. “Este año estoy avanzando con el tema judicial. El problema es que, en papeles, quien figura es el representante Leonardo Calderón, pero la parte comercial de este proyecto la maneja el señor Verona con su grupo. Además, su familia está involucrada. Llegó un punto en que, ante la falta de cumplimiento, hablé con su madre para buscar una solución, quien también se presenta como parte del Grupo Verona”, señaló.

Requerimiento de cobranza que mandó Luis.

Acta de conciliación que mandó Luis.

Carta notarial que mandó Luis.

Este año presentó una demanda ante la Corte Superior de Justicia de Lima por obligación de dar suma de dinero contra el director general del “Miami Beach Peruano”, Leonardo Calderón. “Quise llegar a una conciliación formal con ellos, pero nunca se han presentado. En papeles, a quien estoy judicializando es al señor Calderón por el incumplimiento del contrato y el daño colateral que puede causar. No estoy judicializando a Verona, pero ese es mi objetivo, porque él es parte de toda esta estrategia. Se encuentra muy bien protegido”, concluyó.

Presentación de demanda ante la Corte Superior de Justicia de Lima que mandó Luis.

Descargos

Para el primer informe, antes de su publicación, El Comercio se comunicó directamente con el CEO del proyecto, José Verona, quien nunca respondió nuestros requerimientos. Ahora, para este segundo informe, se solicitó una entrevista a través de su equipo de representación, el Grupo Verona, quienes pidieron que se enviaran preguntas para ser contestadas.

Este Diario fue claro en señalar que en esta oportunidad se abordaría el tema de los inversionistas del proyecto, explicado caso por caso mediante correos electrónicos. Estas fueron las respuestas remitidas por el Grupo Verona, en representación del “Miami Beach Peruano”.

¿Cómo responden a los cuestionamientos sobre presuntos retrasos o incumplimientos en obligaciones económicas asumidas con inversionistas?

“El proyecto Miami Beach Peruano reafirma su cumplimiento absoluto basado en la entrega efectiva de títulos de propiedad independizados e inscritos en Sunarp. Es imperativo aclarar que Miami Beach Peruano vende lotes con servicios habilitados; la construcción de la vivienda es facultad y responsabilidad de cada propietario tras la entrega de su título. En el mes de abril hemos hecho llegar a nuestros propietarios los planos de arquitectura e ingeniería del arquitecto Kayzer, del ingeniero Higashi y del estudio Deustua Ingenieros, con propuestas para construirles sus casas; no obstante, a la fecha no tenemos aún un compromiso contractual. Hemos cumplido con la entrega de más de 3.000 títulos en plazos de 12 meses y no registramos ninguna denuncia ante Fiscalía, Poder Judicial, Indecopi o comisaria alguna”.

¿Qué mecanismos tiene actualmente la empresa para atender solicitudes de devolución o cumplimiento de acuerdos financieros?

“Debemos ser enfáticos en que no hemos recibido ninguna solicitud de devolución por parte de nuestros clientes. Todos han recibido los títulos de sus propiedades a su entera satisfacción y dentro de los plazos establecidos de un año. Nuestro proceso de venta cuenta con tres niveles de seguridad jurídica: contrato con firma legalizada, minuta notarial y escritura pública emitida por notario, todo firmado durante el primer mes de la compra. Somos la única inmobiliaria en el mercado que vende lotes con escritura pública y los entrega registrados en Sunarp en solo un año”.

Publicidad del "Miami Beach Peruano".

¿Se han planteado alternativas de compensación para inversionistas y bajo qué condiciones se ofrecen?

“La mejor ‘compensación’ y valorización que puede ofrecer Miami Beach Peruano es la entrega puntual de un activo real (títulos independizados) con servicios operativos. La instalación de servicios de agua, desagüe y electricidad subterránea en cada grupo de lotes de condominio implica una inversión superior a los S/ 18.000.000, lo que garantiza una plusvalía inmediata para el propietario, producto de las inversiones en infraestructura. Al ser una habilitación recreacional (ZHR) certificada, el valor del lote se incrementa por la infraestructura que instalamos durante el año entre la compra del lote y la entrega de los títulos independizados en Sunarp”.

¿Qué garantías pueden brindar hoy a quienes participaron en esquemas de inversión vinculados al proyecto?

“Miami Beach Peruano es una marca registrada en Indecopi, bajo propiedad de José Verona Baluarte, dueño del Grupo Verona, y los servicios de inversión que ofrece son: venta de lotes, venta de tiendas, venta de estacionamientos y, desde mayo de 2026, venta de casas; no ofrecemos otros servicios de inversión. La garantía fáctica y documental que tiene Miami Beach Peruano son los títulos de propiedad de más de 150 hectáreas en tierras para habilitación urbana, una inversión ejecutada de más de S/ 170.000.000 que ha dinamizado la región Áncash. Contamos con la ordenanza regional que declara el proyecto de interés regional, permisos de la Marina de Guerra del Perú para el malecón náutico y el respaldo técnico de informes. Además, hemos invertido más de S/ 35.000.000 en vías de acceso y mejoramiento de suelos”.

¿Reconocen algún error, omisión o demora en el cumplimiento de compromisos asumidos con inversionistas? De ser así, ¿qué medidas han adoptado para corregirlo?

“No. Mantenemos el compromiso de cumplir rigurosamente con los plazos y condiciones ofrecidas a nuestros inversionistas. Como parte de este enfoque, hemos fortalecido nuestros procesos con asesoría especializada y validaciones técnicas internacionales. Nuestros proyectos hoteleros han sido evaluados por SFC World Wide, consultora internacional en gestión de negocios que certifica la validación de proyectos para cadenas hoteleras como Hilton, Marriott e InterContinental a nivel global. Además, la tasadora de valor inmobiliario Newmark es la encargada de establecer el valor efectivo del metro cuadrado de Miami Beach Peruano; ella determina nuestro land value. Este tipo de estudios sustenta a nivel internacional el valor del metro cuadrado para los bancos y fondos financieros más grandes del mundo en los que participará Miami Beach Peruano. Cumplimos dentro de los plazos contractuales ofrecidos con la entrega de los títulos de propiedad independizados. Todos nuestros propietarios pueden dar fe de que se ha cumplido”.