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El "Miami Beach Peruano" es un proyecto dedicado a la venta de lotes en Casma.
El "Miami Beach Peruano" es un proyecto dedicado a la venta de lotes en Casma.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

El “Miami Beach Peruano” se ha visto envuelto en la polémica, esta vez por parte de quienes aseguran ser sus inversionistas y confiaron en el proyecto. Ciudadanos se contactaron con El Comercio y compartieron documentación para denunciar a esta iniciativa inmobiliaria, ubicada en Casma y dedicada a la venta de lotes, por presuntos incumplimientos contractuales. Según relatan, invirtieron con la promesa de que se les devolvería el dinero junto con una ganancia en un plazo determinado. Sin embargo, pese al paso del tiempo aún continúan esperando, situación que ha derivado en constantes reclamos.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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