Y es que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) —entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, cuyo objetivo es articular la oferta y la demanda de conocimientos, tecnologías y recursos humanos del país frente al mundo, como herramienta clave de la política exterior— pone a disposición de la ciudadanía el “Mapa Interactivo de la Cooperación Técnica Internacional”.

La plataforma permite visualizar la información de los proyectos desarrollados entre 2019 y 2024, en los que organizaciones internacionales han sido fuentes cooperantes del Perú, es decir, han contribuido con financiamiento o asistencia técnica. Esto representa un avance en materia de transparencia, rendición de cuentas y modernización de la gestión pública.

El Comercio probó la plataforma para verificar su funcionamiento y acceso a la información. Foto: GEC. / LENIN TADEO

Se trata de un servicio gratuito para ciudadanos peruanos y extranjeros, quienes podrán buscar información de cada proyecto por región, monto, año, entidades ejecutoras, entre otros criterios.

El equipo de la APCI destacó que esta herramienta centraliza, actualiza y visibiliza los proyectos de cooperación internacional implementados en todo el territorio nacional.

El Comercio probó el portal web y constató que, al ingresar al enlace, aparecen dos opciones. La primera, denominada “Mapa de financiamiento y ejecución”, permite visualizar un mapa del Perú y, al costado, un cuadro con los departamentos y los montos ejecutados desde el 2019 hasta el 2024. También se muestra una tabla con los aportes distribuidos por entidades ejecutoras, ya sean empresas privadas sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales o instituciones públicas internacionales. En la parte inferior, se presenta otra tabla más detallada con los montos exactos de financiamiento según el país que aporta —entre ellos Alemania, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Canadá y España—, el nombre de la fuente cooperante, el monto y la descripción del tipo de entidad (si es gubernamental, ONG, entre otros).

Finalmente, la segunda opción, denominada “Mapa de proyectos ejecutados por departamento”, presenta la información de manera más detallada. Allí se puede observar un gráfico con un mapa y una tabla que especifica el país financiador, el nombre de la fuente cooperante, el tipo de entidad, el departamento donde se ejecuta el proyecto, la denominación del proyecto, el monto otorgado y el año correspondiente.

Fuente: Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Cabe resaltar que, en ambas opciones, en la parte superior izquierda se encuentra un buscador que permite aplicar filtros y facilita la búsqueda de información específica.

El mapa para consultar todos los detalles de los proyectos ya se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://mapacti.apci.gob.pe/

¿Por qué le es útil a la ciudadanía esta plataforma?

En diálogo con El Comercio, el ingeniero César Díaz, director de la Oficina de Operaciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), sostuvo que este mapa es el resultado de varios años de recopilación de datos realizada por la entidad, los cuales han sido ordenados y sistematizados. “Si alguien quería conocer antes información sobre la ejecución de un proyecto en el país, era necesario presentar una solicitud y esperar una respuesta. Ahora, con este mapa, se facilita el acceso para que cualquier persona pueda consultar la información alojada en este portal público. Todos podrán saber de dónde proviene el financiamiento de cada proyecto y qué entidad fue la fuente cooperante”, explicó.

El ingeniero señaló que el Estado debe facilitar el acceso a la información a los ciudadanos, por lo que esta herramienta tecnológica marca un precedente en materia de transparencia y rendición de cuentas. “Este sistema de recopilación de datos, puesto a disposición de la población, permite identificar quién está financiando determinados proyectos. La cooperación internacional, que proviene principalmente de países desarrollados, se caracteriza por ser un mecanismo en el que participan diversas entidades privadas y organizaciones no gubernamentales para apoyar proyectos vinculados a ejes prioritarios como salud, educación, justicia, entre otros”, precisó.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional lanza un mapa interactivo que permite conocer el financiamiento internacional de proyectos en el Perú. A través de esta herramienta, los ciudadanos pueden revisar montos, fuentes cooperantes, años de ejecución, etc. @elcomercio_peru pic.twitter.com/Mh6EDkamUJ — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) March 4, 2026

“De esta manera, se evidencia que existe un amplio abanico de proyectos respaldados por entidades internacionales que, sin embargo, muchas veces no son conocidos por la ciudadanía y a los que ahora se puede acceder a través de este portal. Por el momento, solo se visualizan proyectos que se ejecutan en el Perú. En el corto plazo, tenemos previsto incorporar una versión que muestre también la cooperación que el Perú brinda a otros países de la región. Esa información ya está sistematizada, pero aún estamos trabajando para integrarla a la plataforma tecnológica”, agregó.

Díaz indicó que espera que esta información no solo permita mostrar cómo se contribuye al desarrollo del país, sino que también motive a la población a revisar de manera periódica el nivel de compromiso y ejecución de cada proyecto, especialmente considerando que cuentan con financiamiento de fuentes externas.

“Lo importante es dar a conocer públicamente qué se está financiando en el país. Este conocimiento no solo implica saber cuánto se ha ejecutado, sino también fortalecer la verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos. Hay que entender que este financiamiento no se otorga sin condiciones; por el contrario, implica metas y objetivos que deben cumplirse. De lo que se trata es de asegurar que los recursos otorgados se traduzcan en resultados concretos”, concluyó.

Análisis

En relación con el impacto de este mapa interactivo, Magaly Ávila, una de las directoras de la organización que promueve la transparencia y la participación ciudadana “Proética”, consideró que la iniciativa es una herramienta que permite identificar los proyectos y actores involucrados en el desarrollo del país. Sin embargo, señaló que su utilidad para la ciudadanía dependerá de la calidad de los datos y de que estos se actualicen de manera periódica.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional lanzó este mapa interactivo y anunció que marcará un precedente en materia de transparencia y rendición de cuentas. Foto: APCI. / MartinPsialer

“No basta con publicar la información. Los portales del Estado no solo deben publicar datos, sino que estos deben actualizarse, ser digeribles e intuitivos para las personas; de lo contrario, será difícil manejar la información”, indicó.

Añadió que la plataforma aún podría mejorar en términos de usabilidad. “Aún falta que sea más amigable; por ejemplo, que al hacer clic en un punto del mapa se despliegue un desglose con los proyectos. Debe permitir comprender, comparar y evaluar los resultados. Además, estos datos deben ser descargables para que luego puedan utilizarse y verificarse; es decir, debería poder exportarse la data para realizar análisis”, agregó.

Ávila precisó que la rendición de cuentas siempre ha existido, pero que la novedad en este caso es que se realice de manera interactiva. “Este mapa puede ser útil para el análisis de políticas públicas, pero para ello también deben conocerse los resultados que han tenido los proyectos en los territorios donde se ejecutan, no solo la información sobre la inversión”, mencionó.

“La cooperación internacional es un recurso importante para el desarrollo de nuestro país. Por eso es positivo contar con iniciativas de transparencia. Herramientas como el mapa interactivo pueden contribuir a ese objetivo, siempre que ofrezcan información accesible, descargable, completa y útil”, concluyó.