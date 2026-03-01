Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En medio de disturbios, se llevó a cabo la primera carrera de cosplayers en Perú y Latinoamérica. Foto: GEC.
/ JESUS SAUCEDO
Por Sebastián Ramírez Mendoza

El último viernes 27 de febrero, más de 2.000 asistentes del tradicional Hipódromo de Monterrico fueron testigos de un hecho sin precedentes en el Perú. Los amantes del anime participaron en la primera carrera de cosplayers realizada en el país y en toda Latinoamérica, denominada “Umamusume: Pretty Derby - Derby Santorín”.

